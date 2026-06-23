NH투자증권, 6억달러 유로본드 발행

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3년·5년물 각각 3억달러…동일 만기 최저 스프레드

196개 기관서 최대 46억달러 주문

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 글로벌 채권시장에서 미화 6억달러 규모의 유로본드(Reg S)를 발행했다고 23일 밝혔다. 회사는 이번 발행에서 3년물과 5년물 모두 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 최저 스프레드를 기록했다고 설명했다.

NH투자증권은 지난 22일 아시아·유럽 투자자를 대상으로 진행한 북빌딩(Book Building)을 통해 선순위 무보증 달러채(Senior Unsecured Notes) 3년물과 5년물 발행을 확정했다. 발행 규모는 3년물 3억달러, 5년물 3억달러 등 총 6억달러다.

회사 측은 이번 발행 규모가 지난해에 이어 국내 증권사 외화채권 신규 발행 가운데 가장 크다고 밝혔다.

이번 채권은 고정금리부 형태로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 스프레드는 3년물 +70bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 +75bp다.

NH투자증권 사옥. [사진=NH투자증권]

최초 제시금리(IPG)는 3년물 +105bp, 5년물 +110bp였다. 북빌딩 과정에서 투자 수요가 유입되면서 최종 스프레드는 최초 제시 수준보다 각각 35bp 낮아졌다. NH투자증권은 두 트랜치 모두 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 최저 스프레드를 기록했으며, 신규 발행 프리미엄도 0 수준이었다고 설명했다.

투자자 주문도 발행 규모를 웃돌았다. 북빌딩 개시 이후 총 196개 기관에서 최대 46억달러 이상의 주문이 들어왔다. 이는 발행 금액의 약 7.6배 규모다. 최종 제시금리(FPG) 단계에서도 발행 금액의 약 5.1배에 해당하는 주문이 유지됐다.

NH투자증권은 무디스 A3, S&P A-의 투자적격등급을 보유하고 있다. 등급 전망은 모두 안정적이다. 회사는 국내 증권사 중 최상위 국제 신용등급을 보유하고 있다고 밝혔다.

NH투자증권은 이번 발행에 앞서 지난 5월 홍콩과 대만에서 주요 기관투자자를 대상으로 기업설명회(IR)를 진행했다. 이번에 조달한 자금은 글로벌 사업 확대와 일반 운영자금(General Corporate Purposes)으로 활용할 예정이다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 "이번 딜은 글로벌 금리 불확실성과 지정학적 리스크 등 어려운 시장 환경에서 거둔 성과라는 점에서 의미가 있다"며 "역대 최저 스프레드 달성과 글로벌 투자자로부터 주문을 기록한 것은 NH투자증권의 재무 안정성에 대한 신뢰를 확인한 결과"라고 말했다.

이어 "이번 발행을 발판으로 글로벌 투자은행(IB) 역량을 강화하고 국내 자본시장의 위상 제고에 나서겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com