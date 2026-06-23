대한항공·델타항공, 시애틀·LA 노선 위탁수하물 원격 검색 서비스 시행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한항공과 델타항공이 23일부터 서울(인천)발 시애틀과 로스앤젤레스 노선에서 위탁수하물 원격검색(IRBS) 서비스를 시행한다.

IRBS는 출발 공항에서 미국행 수하물의 엑스레이 이미지를 미 관세국경보호청(CBP)에 미리 전송해 검사하는 시스템이다. 승객이 항공기로 이동하는 동안 미국 현지에서 짐 검사를 실시함으로써 도착 후 입국 절차를 간소화한다.

사진은 기념행사에 참석한 (왼쪽에서 다섯번째부터) 조용수 인천공항공사 운항본부장, 고광호 대한항공 여객사업본부장, 제프 무마우(Jeff Moomaw) 델타항공 아시아태평양 총괄 부사장 등 관계자들이 기념사진을 촬영하는 모습. [사진=대한항공]

IRBS 적용 항공편을 이용하는 승객은 미국 공항 도착 시 수하물 개봉 검색과 세관 검사를 면제받고 빠르게 입국할 수 있다. 미국 내에서 환승하는 경우 최초 기착지 공항에서의 수하물 재위탁 절차가 생략되고, 수하물이 최종 목적지까지 자동으로 연결되는 '수하물 자동연결(SBT)' 서비스를 받는다. 이를 통해 환승 시간을 최대 20분까지 단축할 수 있다.

특히 시애틀에서 환승하는 여행객들의 편의가 향상된다. 기존에는 공항 도착 후 수하물 수취, 입국 심사, 환승 항공편 수하물 재위탁 등 여러 절차를 거쳐야 했으나, IRBS 적용 항공편 이용 시 공항에서 바로 입국 심사를 받고 환승 항공편에 탑승할 수 있다.

이번 확대로 두 항공사는 애틀랜타, 디트로이트, 미니애폴리스에 이어 시애틀과 로스앤젤레스까지 미국 주요 5개 거점 공항에서 IRBS 서비스를 제공하게 된다. 인천국제공항을 경유하는 타 국가·지역 출발 승객도 같은 혜택을 받는다.

두 항공사는 2025년 8월 인천~애틀랜타 노선에서 IRBS 서비스를 시작한 이후 미국 공항 도착 후 세관 직원과의 접촉 절차를 65% 이상 줄였으며, 기존 수하물 재위탁 절차로 연결편 탑승이 어려웠던 지연 도착 승객들도 상당수 연결편 탑승에 성공한 것으로 파악했다.

고광호 대한항공 여객사업본부장은 "델타항공과의 조인트벤처 협력을 기반으로 한국과 미국 간 연결성을 확대하고 있다"며 "인천국제공항 허브를 중심으로 고객에게 편리한 여행 경험을 제공하기 위해 지속 노력할 것"이라고 말했다.

제프 무마우 델타항공 아시아태평양 총괄 부사장은 "시애틀과 로스앤젤레스로 서비스를 확대함으로써 고객들이 효율적으로 이동하고 환승 대기 시간을 활용할 수 있을 것"이라고 설명했다.

yuniya@newspim.com