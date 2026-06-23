'산소카페도시' 청송에 명품 파크골프장 탄생....27홀 규모 '객주 파크골프장'

AI 핵심 요약beta
- 청송군이 23일 진보면 진안리에 27홀 규모 '객주 파크골프장' 준공식과 군수배 대회를 개최했다
- 객주 파크골프장은 정식 27홀 코스와 사무실을 갖춰 청송의 새로운 스포츠 명소로 기대된다
- 이 시설은 24일부터 7월31일까지 임시 휴장 후 8월1일 정식 개장해 본격 운영에 들어간다
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8일1일부터 공식 개장...본격 손님맞이
[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = '산소카페 도시' 경북 청송군에 첫 27홀 규모 파크골프장이 준공됐다. 오는 8월 1일부터 본격 개장하고 손님을 맞는다.
청송군 진보면 진안리 일원에 위치한 파크골프장 명칭은 '객주 파크골프장'이다. 청송 출신의 중견 작가인 김주영 소설가의 대하소설 '객주'에서 차명했다.
청송군은 23일 '객주 파크골프장' 준공식과 함께 '제4회 청송군수배 파크골프대회'를 개최했다고 밝혔다.
진보면 진안리 605번지 일원에 조성된 객주 파크골프장은 넓은 부지와 다양한 코스 구성이 특징이다. 정식 규격을 갖춘 27홀 코스와 이용객 편의를 위한 약 60평 규모의 사무실 등이 마련돼 청송의 새로운 스포츠 명소로 자리매김할 것으로 기대된다.
특히 초보자부터 숙련자까지 누구나 즐길 수 있도록 난이도를 고려한 맞춤형 코스를 갖췄다. 이날 준공과 동시에 열린 '제4회 청송군수배 파크골프대회'는 지역 동호인들이 실력을 겨루는 첫 무대로 의미를 더했다.
윤경희 청송군수는 "군민들이 오랫동안 기다려온 청송 최초의 27홀 객주 파크골프장을 선보이게 돼 뜻깊다"며 "남녀노소 누구나 청정 자연 속에서 스포츠를 즐길 수 있는 대한민국 최고의 명품 파크골프장으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
객주 파크골프장은 준공식과 대회 종료 후 최상의 잔디 상태 유지와 안정적인 운영 준비를 위해 이달 24일부터 7월 31일까지 임시 휴장에 들어간다. 이 기간 시설 점검과 보완을 거쳐 오는 8월 1일 정식 개장하고 본격적인 손님맞이에 들어갈 예정이다.
nulcheon@newspim.com