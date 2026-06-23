파리서 한·불 140주년 빛낸 K컬처...3만6000여명 성황·상담액 800억원

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콘진원 '2026 K-엑스포 프랑스'

최휘영 장관 등 참석 자리 빛내

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관한 '2026 K-엑스포 프랑스'가 16일부터 19일까지 프랑스 파리 팔레 데 콩그레와 르 메르디앙 에투알 호텔에서 성황리에 열렸다.

제롬 리부아지 프랑스 문화부 사무총장(왼쪽)과 문화체육관광부 최휘영 장관(오른쪽)이 'K-팝 콘서트: 인기가요 인 파리' 시작에 앞서 한·불수교 140주년 기념 축사를 하고 있다. [사진= 콘진원] 2026.06.23 fineview@newspim.com

한·불 수교 140주년을 기념해 열린 이번 행사는 나흘간 관람객 3만6000여 명이 방문했고, 수출상담 575건, 업무협약 26건, 상담액 5200만 달러(약 795억 원)의 성과를 거두며 국내 콘텐츠 기업의 유럽 시장 진출 기반을 확대했다.

전시장에는 콘텐츠·기술·뷰티·식품 등 국내 기업 74곳이 참여해 K-컬처의 경쟁력을 선보였다. K-테크 커넥트, K-뷰티 부티크, K-푸드 마켓 등 체험형 전시 공간은 행사 기간 내내 관람객들로 북적였다.

17일 열린 'K-팝 콘서트: 인기가요 인 파리'에는 약 3500여 명의 현지 관객이 참여했다. 샤이니 태민을 비롯해 몬스타엑스, 엔시티 위시, 82메이저, 스텔라 장, 하츠투하츠 등 6개 팀이 무대에 올랐다. 특히 스텔라 장이 샹송 '오 샹젤리제'를 부르자 한국과 프랑스 관객이 한목소리로 따라 부르며 양국 수교 140주년의 의미를 상징적으로 보여줬다. 배우 류수영이 참여한 'K-푸드: 테이스트 앤 토크'와 K-뷰티 체험 프로그램도 현지 소비자의 높은 관심을 받았다.

프랑스에서 진행된 'K-팝 콘서트: 인기가요 인 파리' 공연장을 가득 메운 현지인들. [사진= 콘진원] 2026.06.23 fineview@newspim.com

18일부터 19일까지 진행된 수출상담회에는 콘텐츠·인공지능 콘텐츠·K-뷰티 분야 국내 기업 46개사가 참가해 프랑스 '메디아 파티시파시옹', '바니제이', '프낙 다티', '애니메이션 디지털 네트워크' 등 유럽 주요 바이어 100여 곳과 일대일 상담을 진행했다.

최휘영 문화체육관광부 장관(가운데)이 윤성은 평론가(오른쪽), 콘진원 박인남 본부장(왼쪽)과 함께 전시장을 둘러보며 참가기업 관계자들과 이야기를 나누고 있는 모습. [사진= 콘진원] 2026.06.23 fineview@newspim.com

대표 성과로는 '스튜디오더블유바바'가 프랑스 '플래그캣'과 3만 달러 규모 업무협약을 맺고 애니메이션 '태양의 주인' 사전구매와 공동제작을 추진하기로 했다. '지니더바틀'은 폴란드 '시온'과 10만 달러 규모 협약을 체결했고, '이엘TV'·'스튜디오잔치'는 '샤이닝랩'과 200만 달러 규모 공동제작 계약을 맺었다.

K-엑스포는 지난 5월 미국 LA 행사(관람객 4만여 명, 비즈니스 상담 500건 이상, 업무협약 30건 이상)에 이어 프랑스에서도 성과를 거두며 글로벌 K-컬처 비즈니스 플랫폼으로서의 입지를 강화했다.

콘진원 김윤지 원장은 "이번 파리 행사는 콘텐츠를 중심으로 뷰티와 식품 등 K-컬처 전반에 대한 유럽 현지의 높은 관심을 확인한 자리였다"라며, "콘진원은 앞으로도 콘텐츠와 연관 산업의 해외 동반 진출을 확대해 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.

fineview@newspim.com