이천시, '소부장기업 육성 지원사업' 참여기업 추가 모집

AI 핵심 요약beta
- 이천시가 23일 소부장 중소기업 육성사업 참여기업 1개사를 다음 달 10일까지 추가 모집한다고 밝혔다
- 지원은 시제품 개발·지식재산·인증·마케팅 등이며 시제품 개발 과제가 전체 사업비의 50% 이상을 차지해야 한다
- 선정 기업은 최대 4400만원까지 지원받고 3년 이상 이천시 소재 소부장 제조 중소기업 등 엄격한 자격 요건을 충족해야 한다
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[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시는 다음 달 10일까지 지역내 소재·부품·장비(이하 소부장) 제조 중소기업의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 '2026년 이천시 소부장기업 육성 지원사업' 참여기업 1개사를 추가 모집한다고 23일 밝혔다.
지원 분야는 시제품 개발, 산업재산권 출원, 제품규격 인증 등을 지원하는 제품혁신 분야와 홍보물 제작, 온·오프라인 광고, 전시회 참가 등 마케팅 활동 전반을 지원하는 판로개척 분야이며 사업 목적에 맞춰 복수 과제를 자율적으로 구성해 신청할 수 있으나 '시제품 개발' 과제는 전체 사업비의 50% 이상을 반드시 포함해야 한다.
최종 선정된 기업은 총사업비의 70% 범위 내에서 기업당 최대 4400만 원까지 지원받게 되며 사업비의 30% 이상은 기업이 부담해야 한다.
신청 자격은 공고일 기준 3년 이상 이천시에 본사 또는 공장을 두고 제조업을 영위하는 중소기업으로 소부장 전문기업 확인서 보유 또는 소부장 분야 매출 비중이 50% 이상인 기업이어야 하며 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서 운영 등의 요건을 모두 충족해야 한다.
지원 신청은 경기기업비서 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하고 서류평가, 현장실태조사, 발표평가 등을 거쳐 최종 지원 기업이 확정된다.
이천시 관계자는 "이번 사업은 지역 소부장 기업이 기술 경쟁력과 시장 대응력을 동시에 강화할 수 있도록 돕는 데 큰 의미가 있다"라며 "지역내 기업들이 실질적인 성과를 창출하고 견고한 성장 기반을 다질 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.
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