대전판 '교권보호국' 생기나…오석진, 교육감 직속 전담기구 신설 추진

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전교육청에 이른바 '교권보호국' 역할을 맡을 교육감 직속 전담기구가 설치될 전망이다. 오석진 제12대 대전시교육감 당선인은 교권 보호를 넘어 교권 신장을 전담할 '교권신장담당관'을 신설하겠다고 밝혔다.

오 당선인은 23일 교육활동 침해 사안에 신속하게 대응하고 교원을 실질적으로 보호하기 위해 교육감 직속 기구인 교권신장담당관 설치를 추진한다고 밝혔다.

오석진 대전시교육감 당선인. [사진=뉴스핌 DB]

교권신장담당관은 교사가 악성 민원이나 무분별한 아동학대 신고, 중대 교육활동 침해 상황에 놓였을 때 교육청 차원에서 즉각 개입하는 전담 조직이다.

오 당선인 측은 해당 기구에 실질적인 권한과 실행력을 부여하기 위해 관련 조례 개정을 조속히 추진할 계획이다. 절차가 마무리되면 이르면 오는 9월부터 관련 정책을 본격 시행한다는 방침이다.

신설될 조직은 교권보호 추진단 운영을 중심으로 통합민원 전담팀, 행정업무경감팀, 법률동행지원팀, 상담지원팀 등으로 구성될 예정이다. 상담지원에는 법률, 심리, 행정 분야 지원이 포함된다.

특히 AI 기반 시스템을 활용해 민원 대응과 행정업무 부담을 줄이고, 교육활동 침해 사안 발생 초기부터 학교와 교사를 밀착 지원하는 체계를 마련한다는 구상이다.

정책의 핵심은 사후 대응에 그치지 않고 사안 발생 즉시 교육청이 전면에 나서는 것이다. 교사가 홀로 민원이나 신고 대응을 감당하지 않도록 전담팀이 법률·심리·행정 지원을 함께 제공하는 방식이다.

오 당선인은 교권신장담당관을 최우선 공약 중 하나로 추진해 왔다. 교사가 안전한 학교와 교실에서 정당한 교육활동을 할 수 있도록 제도적 보호막을 만들겠다는 취지다.

오석진 당선인은 "선생님들이 아이들을 잘 가르치겠다는 당연한 외침에 이제는 교육청이 가장 든든한 울타리로 답해야 한다"며 "교권신장담당관 신설을 통해 교원 보호 안전망을 확립하겠다"고 말했다.

이어 "교사가 안심하고 교육활동에 전념할 수 있어야 학생도 안정적으로 성장할 수 있다"며 "상호 신뢰와 존중의 학교 문화를 회복해 모두가 안심할 수 있는 대전교육 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

nn0416@newspim.com