오석진 "목적사업비 30% 줄여 학교 직접 지원"…교육재정 개편 예고

"교원 아닌 교직원 모두의 업무경감" 강조

대전교육감 인수위, 교육국 업무보고 진행

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 오석진 대전시교육감 당선인이 학교 자율성 확대를 위해 목적사업비를 대폭 축소하고 학교기본운영비를 늘리는 교육재정 개편 방침을 밝혔다.

대전시교육감직인수위원회는 교육정책과와 초등교육과, 유아특수교육과, 중등교육과, 체육예술건강과 등 교육국 소속 부서를 대상으로 업무보고를 진행했다고 18일 밝혔다.

업무보고를 받는 오석진 대전시교육감 당선인. [사진=대전시교육감직인수위원회] 2026.06.18 nn0416@newspim.com

오 당선인은 전날 열린 기획국·행정국 업무보고에서 "학교의 자율성과 교육재정 독립을 위해 목적사업비를 30% 이상 축소하고 이를 학교기본운영비로 전환하겠다"고 말했다. 그는 "학교가 예산을 보다 자율적으로 활용할 수 있도록 해 현장 맞춤형 교육활동을 지원하겠다"고 설명했다.

또 학교 현장의 업무 부담 문제와 관련해서는 "교원 업무경감이라는 표현보다는 학교 구성원 모두를 포함하는 교직원 업무경감이 필요하다"고 강조했다. 특정 직군 중심의 접근에서 벗어나 교사와 교육행정직, 교육공무직 등 학교 구성원 전체의 업무 부담을 줄이는 방향으로 정책을 추진하겠다는 의미로 해석된다.

오 당선인은 이날 제시한 업무 효율화 원칙으로 'T.O.P'를 제안했다. T.O.P는 ▲타이밍(Timing)▲오더(Order)▲플랜(Plan)의 약자로, 업무 추진 시 적절한 시기와 우선순위, 실행 중심 계획 수립을 강조한 개념이다. 이와 함께 인사 청탁 배제와 평가체계 개선을 주문하며 청렴한 조직문화 구축도 강조했다.

학교시설 개방과 관련해서는 교육청이 안전과 관리 부담을 지원하는 책임 행정을 통해 학교 개방을 확대해야 한다고 밝혔다. 특히 이르면 오는 9월부터 학교시설을 적극 개방하고 유휴공간을 지역 문화·예술·체육 활동 공간으로 활용하는 방안을 검토할 것을 지시했다.

한편 인수위는 이번 교육국 업무보고를 통해 기초학력 향상과 초등 돌봄, 공교육 내실화 등 주요 공약의 세부 실행 방안을 점검할 계획이다.

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