오석진 대전시교육감 당선인 인수위 출범…"실행계획 수립 집중"

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인수위원장에 정상철 전 총장...10개 분과·60여명 규모 운영

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 오석진 대전시교육감 당선인의 교육 철학과 공약을 구체화할 인수위원회가 공식 출범했다.

제12대 대전시교육감직 인수위원회는 15일 대전동부교육지원청에 마련된 인수위원회 사무실에서 위촉식과 현판식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.

오석진 대전시교육감 당선인. [사진=뉴스핌 DB]

인수위원회는 교육정책 점검과 공약 이행계획 수립을 위해 구성됐다. 위원장에는 정상철 전 충남대학교 총장, 부위원장에는 이건표 전 대전삼성초 교장이 위촉됐다. 인수위원 12명을 비롯해 전문위원 40명, 실무위원 10명 등 총 60여 명 규모로 운영된다.

인수위는 정책기획, 교육혁신1·2, 학교안전, 교육복지, 교권신장, 소통공감, 미래교육, 교육균형발전, 대외홍보 등 10개 분과 체제로 꾸려졌다. 각 분과는 대전교육 현안을 점검하고 공약별 실행방안을 마련하는 역할을 맡는다.

분과별 인수위원으로는 이상수 전 대전시교육청 교육국장, 성수자 전 학교정책과장, 유명익 전 교육연수원장, 김현철 전 대전경덕중 교장, 김정모 전 한밭교육박물관장, 이호주 대전문지중 교장, 이윤경 대전교사노조 위원장, 이탁연 KAIST 교수, 윤마병 전주대 교수, 이병수 전 대전시교육청 기획국장 등이 참여한다.

정상철 인수위원장은 "교육환경 변화에 대응할 수 있는 정책 기반을 마련하고 시민과 약속한 공약들이 차질 없이 추진될 수 있도록 실행계획 수립에 집중하겠다"며 "현장 의견을 적극 반영해 대전교육의 새로운 방향을 제시하겠다"고 말했다.

인수위원회는 앞으로 분과별 태스크포스(TF) 운영을 비롯해 학교와 교육기관 현장 방문, 설문조사, 관계자 간담회 등을 진행하며 교육 현장의 의견 수렴에 나설 계획이다.

nn0416@newspim.com