시흥시, 경기도 '시군종합평가' 우수지자체 6년 연속 선정

6년 간 총 19억원 우수 시군 인센티브 확보

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 경기도 주관 '2025년 시군종합평가'에서 우수시군(장려)으로 선정되며 6년 연속 수상의 영예를 안았다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

23일 시에 따르면 이번 성과로 시는 도에서 지급하는 1억 원의 재정 인센티브를 확보했으며 최근 6년간 총 19억 원의 우수 시군 인센티브를 통해 행정 역량을 다시 한번 입증했다. 경기도 시군종합평가는 31개 시군을 대상으로 국·도정 주요 시책 추진 성과를 평가하는 제도다.

이번 평가는 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지의 행정서비스 실적을 대상으로 진행됐으며 인구 규모에 따라 3개 그룹으로 나눠 진행됐다. 79개의 정부 주요 시책지표와 31개의 도정 주요 시책지표를 바탕으로 정량지표 실적(100%)과 정부합동평가 정성지표 가점을 합산하여 우수 시군을 선정했다.

시는 정량 지표 목표(S등급) 달성률 부문에서 2그룹 2위(달성률 99.09%)를 기록했고 정성지표 우수사례 선정률에서도 2위를 차지해 정성 가점을 포함한 종합점수 100.01점을 획득했다.

지난 2018년과 2019년 평가에서 각각 8위와 7위를 기록했던 시는 행정서비스 혁신과 성과관리 체계를 지속적으로 강화한 결과 2020년부터 2025년까지 6년 연속 우수시군에 선정되며 우수한 행정 역량을 대외적으로 인정받고 있다.

임병택 시흥시장은 "시군종합평가 경쟁이 갈수록 치열해지는 가운데 6년 연속 우수시군에 선정된 것은 매우 뜻깊은 성과"라며 "전 직원의 노력으로 이뤄낸 값진 결실인 만큼 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 최상의 행정서비스를 제공해 시민의 긍지와 자부심을 한층 높이겠다"고 밝혔다.

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