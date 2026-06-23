제천시지역사회보장협의체, '제1회 제천 복지모아 ON DAY' 개최

AI 핵심 요약beta
- 제천시지역사회보장협의체는 27일 제천남부사회복지관 일원에서 제1회 복지모아 ON DAY를 개최한다고 23일 밝혔다.
- 행사에서는 복지 체험·홍보·나눔 프로그램과 맞춤형 복지·보건·고용 상담 서비스가 운영된다.
- 심폐소생술 체험과 건강·취업 상담 등으로 시민이 복지·건강·일자리 정보를 한자리에서 얻는 소통의 장이 될 예정이다.
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시지역사회보장협의체는 오는 27일 제천남부사회복지관 주차장 일원에서 '제1회 제천 복지모아 ON DAY'를 개최한다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 시민들이 다양한 복지서비스와 정보를 한자리에서 직접 체험하고 상담받을 수 있도록 마련된 통합형 복지 캠페인이다.
제천시지역사회보장협의체 소속 7개 실무분과가 공동으로 기획하고 추진해 의미를 더했다.
'시민과 함께하는 복지 체험·홍보·나눔의 날'이라는 주제에 걸맞게 당일 현장에서는 풍성한 프로그램이 펼쳐진다.
주요 체험 행사로는 ▲우리가족 키캡 만들기▲장애인학대 예방 OX 퀴즈▲나만의 머그컵 만들기▲도자기 풍경 만들기▲직업 키링 만들기▲반려식물 나눔 등이 운영돼 시민들의 발길을 이끌 예정이다.
아울러 시민들의 실생활에 필요한 복지·보건·고용 분야의 맞춤형 상담 서비스도 대거 확충했다.
제천소방서와 연계한 심폐소생술(CPR) 체험을 비롯해 찾아가는 마음안심버스, 제천명지병원 건강상담, 취업상담 등이 함께 진행된다.
김나영 민간공동위원장은 "이번 행사는 시민들이 복지와 건강, 교육, 문화, 일자리 정보를 한자리에서 체험하고 알아갈 수 있는 소통의 장이 될 것"이라며 "시민 누구나 자유롭게 참여해 다양한 복지서비스를 경험하고 유익한 정보를 얻어 가시길 바란다"고 전했다.
choys2299@newspim.com