군산시-군산대, 새만금 블루바이오 연구클러스터 구축 '협약'

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지·산·학·연 협력체계 강화와 해양수산 신산업 육성 추진

연구장비·전문인력 확보 통한 기술사업화 기반 확충

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 군산시와 군산대학교가 새만금 수산식품단지를 중심으로 해양·수산 분야 신산업 육성과 기술사업화 확대를 위한 연구클러스터 구축에 본격 나섰다.

군산시는 23일 국립군산대학교 이노테크홀에서 수산산업과와 국립군산대학교 RISE사업단, 해양·수산 분야 기업 관계자들이 참석한 가운데 '새만금 블루바이오 R&D 연구클러스터 구축'을 위한 지·산·학·연 다자간 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

군산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.23 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 연구개발부터 실증, 시제품 제작, 기술사업화까지 연계하는 협력 체계를 강화하고 해양바이오 산업의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

참여 기관들은 새만금 해양자원을 활용한 블루바이오 연구클러스터 조성과 지속 가능한 협력체계 구축을 비롯해 기능성 해양소재 발굴, 실증 및 응용기술 개발, 기술이전과 사업화 연계 등에 협력하기로 했다.

또 기능성 식품과 메디푸드, 더마코스메틱, 바이오소재, 환경기술 분야 연구 성과 창출을 지원하고 학생 연구원 참여와 현장실습을 통한 전문인력 양성에도 힘을 모을 계획이다.

협약식에 이어 열린 세미나에서는 연구클러스터 운영 성과와 향후 발전 방향이 공유됐다. 연구진은 1차 연도 사업 성과를 소개하고 공동연구 및 시제품 제작 연계 방안, 성과관리 체계 구축 방향 등을 논의했다.

특히 이번 협약은 새만금 수산식품단지의 과제로 꼽혀온 연구장비와 전문인력 부족 문제를 해결하기 위해 지역 대학과 산업계가 협력체계를 구축했다는 점에서 의미를 더하고 있다.

박동래 군산시 수산산업과장은 "새만금 수산식품단지의 우수한 인프라를 활용해 해양바이오 분야 실증 연구를 확대하는 계기가 될 것"이라며 "연구 성과가 산업 현장에 적용되고 지역 일자리 창출로 이어질 수 있도록 지속 가능한 연구협력 생태계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com