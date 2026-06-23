LS일렉트릭, 美 유타주 사업 확대… 한국전 참전 용사 지원

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭이 23일 유타주서 사업확대와 참전용사·교육 지원을 병행했다고 밝혔다
- 유타 가평전투 인연 바탕으로 참전용사 방한 지원과 메모리얼 파크 관리에 참여했다
- 서던유타대학 STEM 시설 건립과 주한미군 채용 플랫폼 참여로 현지 인재 확보에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LS일렉트릭이 미국 유타주에서 사업을 확대하면서 한국 전쟁 참전용사 지원과 지역사회 교육 사업을 함께 추진하고 있다고 23일 밝혔다.
구자균 LS일렉트릭 회장은 2022년 유타주 시더시티의 'LS일렉트릭 유타'를 인수한 후 대규모 증설을 진행 중이다. 구 회장은 한국전쟁 당시 유타주 출신 청년 장병 240명이 약 4000명의 중공군 공세를 막아낸 '가평 전투'의 역사를 알게 됐다.
LS일렉트릭은 이러한 역사적 인연을 바탕으로 현지 지역사회와의 유대를 강화했다. 올해 서던유타대학의 한국전 참전용사 지원 사업을 후원했다. 생존 참전용사들이 지난 5월 국내에서 열린 '가평전투 75주년 기념행사'에 참석할 수 있도록 비용을 지원했다. 시더시티의 한국전쟁 메모리얼 파크 유지·관리에도 참여하고 있다.
구 회장은 "유타주 참전용사들의 희생이 미국 시장에서 사업을 확대할 수 있는 바탕이 됐다"며 "이러한 신뢰 위에 쌓아 올린 현지 사업은 안정적인 성장을 이뤄낼 것"이라고 말했다.
LS일렉트릭은 서던유타대학의 STEM(과학·기술·공학·수학) 교육시설 건립에도 참여해 현지 미래 산업 인재 육성을 지원 중이다. 대한상공회의소가 주도하는 '주한미군 채용 플랫폼 구축 업무협약'에도 참여하며 한국과의 연결고리를 가진 현지 우수 인력 확보에 나서고 있다.
yuniya@newspim.com