[오늘날씨] 전국 대체로 맑음…제주도 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 23일 중부는 맑고 선선하다고 밝혔다
- 제주도는 기압골 영향으로 오후까지 비가 내리겠다
- 아침 17~20도, 낮 22~30도에 미세먼지는 좋음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 23일 중부지방은 대체로 맑겠고 낮 기온은 22~30도를 기록해 더위는 약간 주춤하겠다. 제주도에는 비가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 동해북부해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 제주도는 남쪽 해상에서 동쪽으로 이동하는 기압골 영향을 받겠다.
강원영동을 제외한 중부지방은 오전에 구름이 많다가 개면서 맑겠다. 이외 다른 지역도 흐리다가 오전부터 개겠다.
제주도는 오후까지 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5~20mm다.
아침 최저기온은 17~20도다. 지역별로는 ▲서울 19도 ▲인천 17도 ▲춘천 17도 ▲강릉 17도 ▲대전 18도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲전주 18도 ▲광주 21도 ▲제주 20도다.
낮 최고기온은 22~30도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 24도 ▲춘천 27도 ▲강릉 23도 ▲대전 27도 ▲대구 24도 ▲부산 24도 ▲전주 27도 ▲광주 25도 ▲제주 23도다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음'을 기록하겠다. 바다 물결은 남해상은 0.5~3.5m, 서해와 동해상은 0.5~2.5m로 일겠다.
krawjp@newspim.com