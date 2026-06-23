[2026WC] 메시, PK 실축 뒤 멀티골…18골 월드컵 최다 득점자 우뚝

오스트리아와 조별리그 2차전 2골 추가...16골 클로제 제쳐

대회 5호골로 최다 득점 1위...아르헨티나 2연승 32강 확정

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구의 신' 리오넬 메시(38·인터 마이애미)가 마침내 월드컵 역사상 가장 높은 곳에 우뚝 섰다. 페널티킥 실축의 아쉬움을 멀티골로 날려버리며 아르헨티나를 본선 32강으로 이끌었다.

아르헨티나는 23일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 오스트리아를 2-0으로 완파했다. 디펜딩 챔피언 아르헨티나는 2연승(승점 6)을 달리며 일찌감치 32강 진출을 확정 지었다.

[알링턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전 아르헨티나 대 오스트리아전에서 자신의 첫 번째 골을 넣고 환호하고 있다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

메시는 초반 인간계의 모습을 보였다. 전반 9분 라우타로 마르티네스가 얻어낸 페널티킥의 키커로 나섰으나 왼발 슈팅이 오른쪽 골대 밖으로 크게 벗어났다. 통산 3번째 월드컵 페널티킥 실축이다. 전반 19분 골키퍼와 맞선 1대1 기회마저 무산되며 아쉬움을 삼켰다.

[알링턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전 아르헨티나 대 오스트리아전에서 페널티킥을 실축하고 실망하고 있다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

메시 오래가지 않아 '축구의 신'으로 변모했다. 전반 38분 파쿤도 메디나가 왼쪽에서 찔러준 컷백을 박스 안으로 쇄도하던 메시가 낮고 빠른 논스톱 왼발 슛으로 연결해 골망을 흔들었다.

[알링턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전 아르헨티나 대 오스트리아전에서 자신의 첫 번째 골을 넣고 포효하고 있다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

이번 대회 전까지 월드컵 통산 13골을 기록 중이던 메시는 알제리와의 1차전 해트트릭에 이어 이날 선제골을 더해 통산 17호 골을 완성했다. 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 제치고 역대 월드컵 최다 득점 단독 1위로 올라섰다. 여자 월드컵 최다 득점자인 마르타(브라질·17골)마저 넘어서며 남녀 통틀어 역사상 최고가 됐다.

메시는 1-0의 아슬아슬한 리드가 이어지던 후반 추가시간 5분 승부에 쐐기를 박았다. 훌리안 알바레스의 슈팅이 골키퍼 손에 맞고 흐르자 메시가 골문 앞으로 달려들었다. 첫 슈팅이 수비벽에 막혔지만집중력을 잃지 않고 재차 밀어 넣으며 골망을 갈랐다.

[알링턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전 아르헨티나 대 오스트리아전에서 자신의 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

자신의 월드컵 통산 18호 골이자 이번 대회 5호 골이다. 이 골로 메시는 데니스 운다브(독일), 조너선 데이비스(캐나다·이상 3골)를 따돌리고 대회 득점 단독 선두로 치고 나갔다. 아르헨티나가 이번 대회에서 터뜨린 5골을 모두 홀로 책임지는 경이로운 활약이다.

동시에 카타르 월드컵 16강전부터 이어온 월드컵 연속 경기 득점 기록도 '6'으로 늘렸다. 서른여덟의 나이가 무색하게 35세 이후에만 월드컵 12골을 몰아치는 괴력을 발휘하고 있다.

[알링턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전 아르헨티나 대 오스트리아전에서 첫 번째 골을 넣은 메시의 모습이 전광판에 비춰지고 있다. 역대 최다 득점자로 우뚝 선 축구의 신이 그라운드를 내려다보는 듯한 모습이다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

경기 막판 프리킥 기회에서 아쉽게 해트트릭을 놓쳤으나 승패에는 영향이 없었다. 완벽한 원맨쇼로 아르헨티나의 32강행을 견인한 메시는 이제 오는 28일 요르단과의 조별리그 최종전에서 자신만의 대기록 경신을 이어간다.

psoq1337@newspim.com