경기도의회 민주당, 안광률 제12대 전반기 대표의원 선출

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안광률 대표의원 당선자 "변화를 주도하는 실질적인 정책의 산실이 되겠다"

남종섭 의장 후보 "지방자치의 새 기준을 세우는 의회를 만들겠다"

고은정 제1부의장 후보 "서로 힘과 지혜를 모아 의원님들 의정활동 돕겠다"

김미숙 제2부의장 후보 "초선의원들을 위해 역량을 다하겠다"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 더불어민주당은 22일 도의회 본회의장에서 당선자 총회를 열어 제12대 전반기를 이끌 대표의원 및 의장·부의장 후보를 선출했다고 밝혔다.

민주당에 따르면 대표의원으로는 '확실한 실력과 힘있는 리더 성과로 증명하겠습니다'라는 슬로건을 내건 안광률(시흥1) 교육기획위원장이 당선됐다.

제12대 경기도의회 더불어민주당 전반기 대표의원, 의장단 당선자 현황. [사진=경기도의회 더불어민주당]

안광률 대표의원 당선자는 자치분권 완성을 위한 '지방의회법' 제정, 의원 맞춤형 지원 AI 스마트 의정 구현 소통과 협치로 '원팀 민주당' 구축 강력한 당정협치 시스템 제도화 등의 공약을 제시했다.

안광률 대표의원 당선자는 "다양한 목소리를 하나로 묶는 역할에 최선을 다하겠다. 좋은 성과를 키워가고 새롭게 출발하는 도정 앞에서는 민주당이 먼저 길을 열겠다"라며 "경기도의 굵직한 변화를 주도하는 실질적인 정책의 산실이 되겠다"고 밝혔다.

의장 후보로는 남종섭 의원(용인3)이 단독으로 입후보해 총원 찬성으로 선출됐다. 남종섭 의장 후보자는 "도민이 신뢰하는 의회, 의원님이 자부심을 느끼게 하는 의회 대한민국 지방자치의 새로운 기준을 세우는 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 뜻을 밝혔다.

부의장 후보는 제1부의장에 고은정(고양10) 의원, 제2부의장에 김미숙(군포3) 의원이 각각 선출됐다.

고은정 의원은 "서로 힘과 지혜를 모아 의원님들이 빛나는 의정활동을 할 수 있도록 소통은 따뜻하게 실력은 확실하게 지원하겠다"고 말했다.

김미숙 의원은 "항상 낮은 곳에서 특히 초선의원들을 위해 최대한 힘을 다하겠다"며 "의원님들의 전문 역량이 잘 발휘될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

더불어민주당 대표의원은 이날 선거로 확정됐으며 의장·부의장 후보는 다음 달 7일 열리는 경기도의회 제392회 임시회의 1차 본회의에서 전체 의원 투표로 최종 결정될 예정이다.

1141world@newspim.com