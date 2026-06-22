전남도, '곡성 물놀이장 참변' 깊은 애도..."안전점검 전면 강화"

[무안광주강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 곡성 미개장 물놀이시설에서 어린이 2명이 숨진 사고와 관련해 전남도가 재발 방지를 위한 전면 안전점검에 나선다.

전남도는 22일 대변인 명의 애도문을 내고 전날 발생한 곡성 물놀이 사고 희생자에 대해 깊은 애도를 표하며 유가족에 위로의 뜻을 전했다고 밝혔다.

곡성 물놀이 안전사고 현장. [사진=전남도] 2026.06.22 ej7648@newspim.com

전남도와 경찰·소방당국 등에 따르면 21일 오후 2시 42분께 곡성군 한 물놀이시설에서 11세와 9세 형제가 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다. 두 어린이는 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 당시 이들은 어머니와 함께 시설을 찾은 것으로 전해졌다.

사고가 발생한 시설은 곡성군이 민간에 위탁한 개인 법인 운영 시설로 정식 개장을 앞둔 상태였다. 현장에는 안전요원이나 시설 관계자가 없었던 것으로 조사됐다. 경찰은 CCTV 분석 결과, 어린이들이 비교적 수심이 낮은 구역에서 사고를 당한 것으로 파악하고 정확한 경위를 조사 중이다.

전남도는 이번 사고와 관련해 도내 물놀이 시설 전반에 대한 안전관리 강화를 추진한다. 물놀이 시설을 갖춘 테마파크 113곳을 대상으로 개장 전 전기·소방 등 관계기관 합동 특별점검이 마련됐다. 계곡·하천·해수욕장 등 주요 물놀이 지역에 대해서도 추가 점검을 실시할 방침이다.

전남도는 위험요인을 전수 조사해 현장에 즉시 반영하고 관리 사각지대가 발생하지 않도록 대응 체계를 강화할 계획이다.

전남도 대변인은 "비극적인 사고에 깊은 애도를 표한다"며 "유가족께 진심 어린 위로를 전하고, 유사 사고가 반복되지 않도록 안전관리 전반을 재점검하겠다"고 말했다.

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