박채아 "의회다운 경북도의회 만들겠다"...부의장 출마 선언

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'1인 1정책지원관제'·의정활동 지원체계 강화 등 공약 제시

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회 박채아 교육위원회 위원장이 제13대 경북도의회 부의장 출마를 공식 선언했다.

박 위원장은 22일 자료를 내고 "세심하게, 그러나 결단 있게 의회를 운영해 강하고 의회다운 도의회를 만들겠다"며 새로 구성되는 제13대 경북도의회 전반기 부의장 출마 입장을 밝혔다.

새로 구성되는 제13대 경북도의회 전반기 부의장 출마를 선언한 박채아 경북도의회 교육위원회 위원장[사진=박채아도의원]2026.06.22 nulcheon@newspim.com

박 위원장은 "지방정부의 권한이 커지고 있어 지방의회의 역할과 책임이 확대되고 있지만 의원들의 의정활동을 지원하는 제도와 환경은 여전히 부족한 실정"이라고 지적하고 "의회 운영의 중심을 의원에게 두고 의정활동에 전념할 수 있는 여건 조성에 최선을 다하겠다"며 출마 배경을 설명했다.

박 위원장은 ▲의원 중심의 투명하고 민주적인 의회 운영 체계 확립 ▲의회 운영 전반 사전 협의 절차 강화 ▲의정활동 자율성과 권익 보호 위한 제도적 기반 마련을 핵심 공약으로 제시했다.

또 박 위원장은 의회의 정책 개발과 입법 역량 강화를 위해 경북연구원과의 업무협약(MOU)을 추진하는 한편 의원 '1인 1정책지원관제' 도입도 제시했다.

박 위원장은 ▲공용 차량 추가 리스 도입 ▲전략적 의정 홍보 지원 확대 등을 통한 의정활동 지원 체계를 대폭 강화하겠다고 강조했다.

박채아 위원장은 "의회는 의원 한 사람의 힘으로 운영되는 것이 아니라 모든 의원이 함께 만들어가는 기관"이라며 "특정인이 아닌 전체 의원을 위한 의회를 만들고 의원들의 역량이 최대한 발휘될 수 있도록 지원하는 부의장이 되겠다"고 말했다.

박 위원장은 또 "현재 경북은 대구·경북 통합, 답보 상태에 머물러 있는 신공항 사업 등 굵직한 현안이 산적해 있고 특히 집행부에서는 대대적인 조직 개편을 통해 민선 9기 정책 추진에 강력한 드라이브를 걸 것으로 보인다"며 "도의회가 도정 파트너로서 확실한 역할을 해야 할 때다"고 강조했다.

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