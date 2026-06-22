박채아 "의회다운 경북도의회 만들겠다"...부의장 출마 선언

AI 핵심 요약beta
- 박채아 경북도의회 교육위원장이 22일 제13대 도의회 부의장 출마를 선언했다
- 의원 중심의 투명한 의회 운영과 의정활동 지원·권익 보호 제도 마련을 핵심 공약으로 내세웠다
- 경북연구원 MOU·1인1정책지원관제·의정 홍보와 지원 강화로 도정 파트너 역할을 강화하겠다고 밝혔다
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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회 박채아 교육위원회 위원장이 제13대 경북도의회 부의장 출마를 공식 선언했다.
박 위원장은 22일 자료를 내고 "세심하게, 그러나 결단 있게 의회를 운영해 강하고 의회다운 도의회를 만들겠다"며 새로 구성되는 제13대 경북도의회 전반기 부의장 출마 입장을 밝혔다.
박 위원장은 "지방정부의 권한이 커지고 있어 지방의회의 역할과 책임이 확대되고 있지만 의원들의 의정활동을 지원하는 제도와 환경은 여전히 부족한 실정"이라고 지적하고 "의회 운영의 중심을 의원에게 두고 의정활동에 전념할 수 있는 여건 조성에 최선을 다하겠다"며 출마 배경을 설명했다.
박 위원장은 ▲의원 중심의 투명하고 민주적인 의회 운영 체계 확립 ▲의회 운영 전반 사전 협의 절차 강화 ▲의정활동 자율성과 권익 보호 위한 제도적 기반 마련을 핵심 공약으로 제시했다.
또 박 위원장은 의회의 정책 개발과 입법 역량 강화를 위해 경북연구원과의 업무협약(MOU)을 추진하는 한편 의원 '1인 1정책지원관제' 도입도 제시했다.
박 위원장은 ▲공용 차량 추가 리스 도입 ▲전략적 의정 홍보 지원 확대 등을 통한 의정활동 지원 체계를 대폭 강화하겠다고 강조했다.
박채아 위원장은 "의회는 의원 한 사람의 힘으로 운영되는 것이 아니라 모든 의원이 함께 만들어가는 기관"이라며 "특정인이 아닌 전체 의원을 위한 의회를 만들고 의원들의 역량이 최대한 발휘될 수 있도록 지원하는 부의장이 되겠다"고 말했다.
박 위원장은 또 "현재 경북은 대구·경북 통합, 답보 상태에 머물러 있는 신공항 사업 등 굵직한 현안이 산적해 있고 특히 집행부에서는 대대적인 조직 개편을 통해 민선 9기 정책 추진에 강력한 드라이브를 걸 것으로 보인다"며 "도의회가 도정 파트너로서 확실한 역할을 해야 할 때다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com