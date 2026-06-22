"우리 아이 폰 중독 방법 없나"...대전 대덕구, 정신건강 공개 강좌

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25일 대덕구육아복합마더센터서 개최

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 스마트폰 사용 증가로 아동·청소년의 디지털 미디어 과의존과 정신건강 문제가 커지는 가운데 대전 대덕구가 부모와 교육 관계자를 대상으로 공개강좌를 연다.

대덕구는 오는 25일 대덕구육아복합마더센터에서 아동·청소년 정신건강 증진을 위한 정신건강 공개강좌를 개최한다고 22일 밝혔다.

아동·청소년 정신건강 증진을 위한 정신건강 공개강좌. [사진=대전 대덕구] 2026.06.22 nn0416@newspim.com

이번 강좌는 굿멘토정신건강의학과의원 소아청소년 정신건강의학과 전문의 조정혜 원장의 재능기부로 진행된다.

강좌에서는 디지털 미디어 과의존을 비롯해 아동·청소년 우울, 자해, 자살 문제 등을 살펴보고 아이들의 건강한 성장을 돕기 위한 부모의 역할과 양육 방법을 공유한다.

최근 청소년의 스마트폰 사용이 일상화되면서 디지털 미디어 과의존은 주요 사회문제로 떠오르고 있다. 만 10~19세 청소년의 스마트폰 과의존 위험군 비율은 42.6%에 이르는 것으로 나타났다. 아동·청소년 우울증과 자해·자살 관련 응급실 내원 사례도 증가세를 보이고 있어 가정과 학교, 지역사회 차원의 대응 필요성이 커지고 있다.

이번 강좌는 디지털 미디어 과의존을 단순한 의지 부족 문제가 아니라 '자기 조절 자원의 사회적 고갈'이라는 관점에서 바라본다. 이를 바탕으로 정신건강 문제를 예방하고 회복을 돕는 실천 방안을 제시할 예정이다.

또 아이들이 감정을 스스로 조절하고 건강한 생활 습관을 형성할 수 있도록 돕는 방법, 가정과 학교에서 적용할 수 있는 양육 전략도 소개된다.

유제춘 대덕구정신건강복지센터장은 "이번 강좌가 부모와 교육 관계자들이 아이들의 건강한 성장을 위해 함께 고민하고 지혜를 나누는 자리가 되길 바란다"며 "지역 주민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

이번 강좌는 대덕구정신건강복지센터와 대한소아청소년정신의학회가 공동 주관한다. 대덕구보건소, 대전을지대학교병원, 굿멘토정신건강의학과의원, 대덕구육아종합지원센터가 후원한다.

자녀 양육에 관심 있는 학부모와 교사, 지역 주민은 누구나 무료로 참여할 수 있다. 신청과 문의는 대덕구정신건강복지센터로 하면 된다.

nn0416@newspim.com