GH, '직원들 마라톤 참가 거리 기부금 환산' 독립유공자 후손 도와

AI 핵심 요약beta
- 경기주택도시공사가 22일 독립유공자 후손 주거개선 기부를 했다
- GH 러닝크루 99명이 마라톤 1363km 완주로 2178만원을 모금했다
- 기부금은 한국해비타트 통해 후손 주거환경 개선에 쓰일 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)가 직원들의 마라톤 참가 거리만큼 기부금으로 환산해 독립유공자 후손 주거환경 개선사업에 나서 이목을 끌고 있다.
22일 GH에 따르면 사내 러닝동호회 'GH 러닝크루' 99명은 지난 4월과 6월 두 차례 마라톤 대회에 참가해 달린 총 합산거리 1363km을 km당 1만원으로 환산한 금액 1363만 원을 모금했다.
여기에 한국해비타트의 '2026 815런' 동참을 위한 815만 원을 더해 총 2178만 원을 기부했다.
기부금 전달식은 이날 오전 수원 광교 GH 본사에서 김용진 GH 사장, 마희자 한국해비타트 이사장, 815런 캠페인 홍보대사 가수 션과 GH 러닝크루 등이 참여한 가운데 열렸다.
기탁된 기부금은 한국해비타트가 추진하는 독립유공자 후손 주거환경 개선사업에 사용될 예정이다.
김용진 GH 사장은 "GH 가족들의 마라톤 땀방울을 모아 전해드리는 작은 정성이 대한민국의 독립을 위해 헌신하신 독립유공자 후손들의 따뜻하고 안전한 보금자리 지원에 소중하게 사용되기를 바란다"며 "앞으로도 GH는 다양한 활동들을 통해 마음을 나누고 연대하는 자리에 늘 함께하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com