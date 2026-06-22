美해병대, 日오키나와에 신형 미사일 체계 '네메시스' 정식 배치

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 주일 미 해병대가 중국의 해양 진출을 염두에 둔 남서 도서 방위 태세 강화에 나섰다.

니혼게이자이신문에 따르면 오키나와 주둔 미 해병대는 22일 신형 미사일 시스템인 '네메시스(NMESIS)'와 통합 방공 시스템 '마디스(MADIS)'를 정식 배치했다고 발표했다.

이 시스템은 유사시 난세이(南西) 제도의 도서 지역에 전개해 대함 공격 및 방공 능력을 강화하는 데 활용된다.

네메시스는 무인 차량에 탑재된 지대함 미사일 체계로, 원격 조작을 통해 적 함정을 공격할 수 있다. 마디스는 드론(무인기)과 저고도 항공기를 탐지·격추하는 이동형 방공 시스템이다. 두 장비는 오키나와에 주둔하는 미 해병대 제12 해병연안연대(MLR)가 운용한다.

미 해병대는 유사시 병력을 난세이 제도의 여러 섬으로 분산 배치해 대함 공격 능력과 작전 지속성을 유지하는 전략을 추진하고 있다. 네메시스와 마디스는 모두 기동성이 뛰어나 도서 지역으로의 신속한 전개가 가능하다는 점이 특징이다.

미 해병대는 성명을 통해 "양 시스템을 신속하게 전개하고 운용할 수 있는 능력은 즉각 대응 태세를 유지하고 다양한 상황에 효과적으로 대응하기 위한 핵심 요소"라고 설명했다.

한편 지난 20일부터 진행 중인 일본 육상자위대와 미 해병대의 공동훈련 '레졸루트 드래곤'에서는 오는 30일 최종 일정으로 오키나와 캠프 한센에서 네메시스와 마디스가 언론에 공개될 예정이다.

앞서 지난해 같은 훈련에서는 네메시스가 오키나와에서 남서쪽으로 약 400㎞ 떨어진 이시가키섬 육상자위대 주둔지에 일시 전개된 바 있다.

이번 정식 배치는 미 해병대가 추진 중인 '원정 전진기지 작전(EABO)'과 MLR 개편의 일환이다. 오키나와와 난세이 제도에 해당 전력이 상시 배치되면서 대만 유사시를 포함한 동중국해 방어 태세가 한층 강화될 것으로 보인다.

미군의 신형 미사일 시스템 '네메시스(NMESIS)' 탑재 차량 [사진=뉴스핌DB]

goldendog@newspim.com