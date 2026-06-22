美해병대, 日오키나와에 신형 미사일 체계 '네메시스' 정식 배치

AI 핵심 요약beta
- 미 해병대가 22일 오키나와에 네메시스와 마디스를 정식 배치했다
- 두 체계는 난세이 제도 유사시 대함·방공 능력 강화를 위해 기동 전개된다
- 상시 배치는 원정 전진기지 작전 일환으로 대만 유사시 동중국해 방어를 강화한다
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 주일 미 해병대가 중국의 해양 진출을 염두에 둔 남서 도서 방위 태세 강화에 나섰다.
니혼게이자이신문에 따르면 오키나와 주둔 미 해병대는 22일 신형 미사일 시스템인 '네메시스(NMESIS)'와 통합 방공 시스템 '마디스(MADIS)'를 정식 배치했다고 발표했다.
이 시스템은 유사시 난세이(南西) 제도의 도서 지역에 전개해 대함 공격 및 방공 능력을 강화하는 데 활용된다.
네메시스는 무인 차량에 탑재된 지대함 미사일 체계로, 원격 조작을 통해 적 함정을 공격할 수 있다. 마디스는 드론(무인기)과 저고도 항공기를 탐지·격추하는 이동형 방공 시스템이다. 두 장비는 오키나와에 주둔하는 미 해병대 제12 해병연안연대(MLR)가 운용한다.
미 해병대는 유사시 병력을 난세이 제도의 여러 섬으로 분산 배치해 대함 공격 능력과 작전 지속성을 유지하는 전략을 추진하고 있다. 네메시스와 마디스는 모두 기동성이 뛰어나 도서 지역으로의 신속한 전개가 가능하다는 점이 특징이다.
미 해병대는 성명을 통해 "양 시스템을 신속하게 전개하고 운용할 수 있는 능력은 즉각 대응 태세를 유지하고 다양한 상황에 효과적으로 대응하기 위한 핵심 요소"라고 설명했다.
한편 지난 20일부터 진행 중인 일본 육상자위대와 미 해병대의 공동훈련 '레졸루트 드래곤'에서는 오는 30일 최종 일정으로 오키나와 캠프 한센에서 네메시스와 마디스가 언론에 공개될 예정이다.
앞서 지난해 같은 훈련에서는 네메시스가 오키나와에서 남서쪽으로 약 400㎞ 떨어진 이시가키섬 육상자위대 주둔지에 일시 전개된 바 있다.
이번 정식 배치는 미 해병대가 추진 중인 '원정 전진기지 작전(EABO)'과 MLR 개편의 일환이다. 오키나와와 난세이 제도에 해당 전력이 상시 배치되면서 대만 유사시를 포함한 동중국해 방어 태세가 한층 강화될 것으로 보인다.
goldendog@newspim.com