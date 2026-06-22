SOOP·젠지, 선수와 팬이 경기 즐기는 '홈스탠드' 개최

AI 핵심 요약beta
- SOOP과 젠지가 7월 31일부터 이틀간 일산 킨텍스에서 'House of Gen.G' 홈스탠드를 개최했다
- 이번 행사에는 T1과 디플러스 기아가 참가해 LCK 빅매치와 SOOP 스트리머 대회 'LoL 멸망전' 결승전을 치렀다
- 현장에서는 팬 참여형 콘텐츠·팬미팅·체험 프로그램을 운영하고 한정 MD와 응원봉·프리미엄 티켓 패키지 등을 판매했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SOOP과 e스포츠팀 젠지가 7월 31일부터 8월 1일까지 이틀간 일산 킨텍스에서 'House of Gen.G' 홈스탠드를 개최한다.
홈스탠드는 e스포츠 팀이 직접 홈을 구성해 선수와 팬이 한 공간에 모여 경기를 즐기는 문화다. 이번 행사는 젠지의 홈에 상대 팀 팬과 스트리머, e스포츠 팬 모두를 초대하는 'Rivals and Friends' 콘셉트로 진행된다.
7월 31일에는 T1, 8월 1일에는 디플러스 기아와 경기한다. LCK를 대표하는 팀들의 빅매치가 연이어 펼쳐진다.
SOOP과 젠지는 2028년까지 스트리밍 파트너십을 이어간다. 젠지 선수들의 개인 방송, 스트리머 협업 콘텐츠, 팬 참여형 이벤트 등을 함께 진행해왔으며 깐숙·듀단·안녕수야·카푸 등이 젠지 서포터 스트리머로 활동 중이다.
SOOP은 행사 기획과 마케팅, 콘텐츠 제작, 라이브 방송, 경기 운영 등 전반을 담당한다. 8월 1일에는 SOOP 스트리머 대회인 'LoL 멸망전 with Gen.G' 결승전을 개최한다.
현장에서는 팬 참여형 콘텐츠와 이벤트, 팬미팅, 체험 프로그램이 운영되며, 홈스탠드 한정 MD와 공식 응원봉 패키지, 프리미엄 티켓 패키지 'The Golden Key' 등도 판매된다.
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