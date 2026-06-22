"이스타·티웨이항공, 제주~김포 노선 감편에 좌석난 심화"

제주∼김포 노선 13개 슬롯 배분 받았지만 제대로 활용하지 않아

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 대한항공과 아시아나항공 합병에 따라 제주∼김포 노선 13개 슬롯(Slot·공항에서 항공기가 이착륙할 수 있도록 배정받은 시간·횟수 권리)이 재배분됐지만, 일부 저비용 항공사(LCC)가 배분받은 슬롯을 제대로 활용하지 않으면서 항공기 좌석난 심화를 부추기고 있는 것으로 나타났다.

22일 항공업계에 따르면, 하계스케줄이 시작된 지난 3월 29일부터 대한항공과 아시아나가 보유했던 제주∼김포 노선 13개 슬롯이 4개 LCC에 배분됐다.

구체적으로 이스타항공에 6개, 제주항공에 4개, 파라타항공에 2개, 티웨이항공에 1개 슬롯이 배정됐다. 이들 항공사 중 일부가 배분받은 슬롯을 제대로 활용하고 있지 않아 좌석난을 부추기고 있다는 지적이 잇따르고 있다.

이스타항공 항공기 [사진=이스타항공]

실제 한국공항공사 항공통계에 따르면 하루 6개 슬롯이 배정된 이스타항공의 경우 지난 4∼5월 제주∼김포 노선에서 지난해 같은 기간보다 366편 추가 운항할 수 있지만, 절반이 안되는 180편만 추가 운항한 것으로 나타났다.



또 티웨이항공은 지난 4∼5월 제주 출발 김포 도착 노선에서 작년 동기 대비 61편 추가 운항이 가능해졌지만, 오히려 60편을 감편하면서 미활용 운항편이 121편에 달했다.

반면 제주항공은 배분받은 4개 슬롯을 모두 활용하고 있는 것으로 나타났다.

실제 제주가 지역구인 김한규 더불어민주당 의원실에 따르면, 지난 4월 기준 좌석 수는 연초 1월 대비 약 20만 석 가까이 감소한 것으로 나타났다. 김포-제주 노선의 1일 왕복 좌석이 약 7만 700석 수준임을 고려하면, 이는 사실상 제주 하늘길이 약 3일간 멈춘 것과 같은 규모란 설명이다.

김한규 의원은 "원인은 고유가로 인하여 항공사들이 국토부에 제출한 항공운송사업계획서상 운항 계획을 제대로 이행하지 않았다는 점"이라며 "고유가로 탑승률이 낮을 것으로 예상되는 스케줄을 일부 감축했단 이유라지만, 도민의 이동권을 침해할 뿐 아니라 국가의 일관성있는 항공 정책에도 반하는 것"이라고 지적했다.

김 의원은 "앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 국토부에 사업계획서 이행률이 낮은 항공사에 대해 운수권 배분상 불이익 등 실효성 있는 제재 방안을 마련해 달라고 요청했다"고 덧붙였다.

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