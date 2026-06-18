이스타항공, '지상 운영 통합 플랫폼' 구축…항공기 정시 운항 강화

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 18일 지상 운영 통합 플랫폼을 구축했다.
- 신규 플랫폼은 수속·수하물·정비 등 지상업무를 통합했다.
- 모바일·채팅 지원으로 소통과 보안도 개선했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 이스타항공이 항공기 이착륙을 위한 지상 업무 전 과정을 하나의 시스템에서 관리하는 '지상 운영 통합 플랫폼'을 구축했다고 18일 밝혔다.
신규 플랫폼은 항공기가 주기장에 도착한 후 출발할 때까지 수행되는 수속 업무, 승객 탑승 관리, 수하물 처리, 기내 청소, 급유, 정비 등 공항의 모든 지상 업무를 통합 관리한다. 모바일 환경과 실시간 채팅 기능을 지원해 업무 관계자 간 정보 공유를 용이하게 했다.
기존 시스템은 모바일을 지원하지 않아 현장 활용에 제약이 있었고, 실시간 채팅 기능이 없어 개인 메신저나 유선 통화에 의존해야 했다.
플랫폼을 통해 공항 서비스 직원, 정비사, 운항관리사, 지상조업 담당자 등은 국내외 공항 직원과 급유·정비·청소·탑승 진행 상황은 물론 항공기 출·도착 정보, 기상 상황, 운항 특이사항 등을 실시간으로 확인하고 소통할 수 있다. 이를 통해 업무 누락과 의사소통 지연을 최소화하고 항공기 출발 준비를 신속하고 정확하게 관리할 수 있게 됐다.
이스타항공은 개인 메신저 사용을 최소화해 정보 보안 수준도 개선할 것으로 예상된다.
yuniya@newspim.com