KOTRA, 4년 연속 경영평가 '최고등급'…공공기관 중 유일

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기관장 평가도 최고등급 '우수' 달성

수출 다변화·무역 확대·관세대응 성과

"수출 5강, 1조달러 시대 위해 노력할 것"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 공공기관 중 유일하게 4년 연속 경영평가 최고등급을 획득했다.

KOTRA는 재정경제부가 주관한 '2025년도 공공기관 경영실적 평가결과'에서 '우수(A)'를 획득해 4년 연속 최고등급을 달성했다고 22일 밝혔다. 동시에 기관장 평가에서도 최고등급인 '우수'를 받았다.

이번 경영실적 기관 평가는 88개 공기업 및 준정부기관을 대상으로 이뤄졌으며, 이중 15개 기관이 A등급을 받았다. 기관장 82명의 경영계약 이행실적도 평가가 이뤄져 6명이 '우수' 등급을 획득했다. 코트라는 올해 기관, 기관장 평가에서 동시에 최고 등급을 받은 3개 기관 중 하나다.

◆ 수출 다변화·무역 확대·관세대응 성과…수출 7000달러 달성

코트라는 최근 수출·투자유치 지원을 넘어 AI 기반 무역투자 지원체계 구축에도 힘을 쏟고 있다. 통상이슈와 공급망 재편 대응, 첨단산업 해외 인재 유치 등 국가 경쟁력 강화를 위한 경제안보 기능도 확대하고 있다.

코트라는 지난해 미국 관세 조치 등 전례 없는 글로벌 통상환경 변화 속에서도 정부·기업과 함께 수출 7000억달러 달성과 수출시장 다변화 성과를 거뒀다.

[AI 일러스트=김하영 기자] 2026.06.22 gkdud9387@newspim.com

미국 관세 대응 범정부 통합창구인 '관세대응 119'를 운영하며 1만건이 넘는 기업 애로에 대응했다. 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 활용해 4분기 역대 최대 외국인 투자유치 실적 달성에도 기여했다.

또한 5극3특 중심의 국가균형성장을 지원하기 위해 '수출희망 1000' 사업을 도입했다. 지방자치단체와 협업을 확대해 지역 주력산업 분야의 외국인 투자유치 성과도 창출했다.

◆ 코트라, 공공기관 AI 전환 앞장…10대 AI 선도기관 선정

특히 코트라는 공공기관 AI 전환에 앞장서며 재정경제부가 선정한 '10대 AI 선도기관'에 이름을 올렸다. AI 사진분석 솔루션을 활용해 시설 점검과 행사장 혼잡도 관리 등 안전관리 체계도 고도화했다.

기업 지원에도 AI를 적극 활용했다. 수출기업의 진입장벽을 낮추기 위해 'AI 수출비서' 시범 서비스를 도입했다. 전국 20개 AI 무역지원센터를 운영하며 기업들의 AI 전환도 지원했다.

이 같은 성과를 바탕으로 코트라는 고객만족도 평가에서 7년 연속 최고 등급을 받았다. 동반성장 평가에서도 5년 연속 최고 등급을 획득했다.

지난 12일 폴란드 바르샤바에서 강경성 KOTRA 사장이 '유럽지역 무역투자확대 전략 회의'에서 발언하고 있다. [사진=KOTRA] gkdud9387@naver.com

강경성 코트라 사장은 "이번 성과는 정부 국정과제와 급변하는 통상환경에 대응하기 위해 임직원 모두가 노력한 결과"라며 "유례없는 통상 파고 속에서도 수출기업과 함께 수출 7000억달러와 수출시장 다변화 성과를 이뤄낸 데 의미가 있다"고 말했다.

이어 "앞으로도 끊임없는 경영혁신을 통해 성과를 창출하고 국민에게 신뢰받는 기관이 되겠다"며 "AI 활용과 지역 성장을 기반으로 모두의 수출을 확대해 수출 5강, 1조달러 시대를 열기 위해 노력하겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com