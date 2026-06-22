성남시, 집중호우 대비 공사현장 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 성남시는 22일 장마철 앞두고 공사장 안전점검했다
- 성남시가 대형 건축공사장 35곳을 점검했다
- 시급한 사항은 즉시 시정하고 계속 관리한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시는 장마철을 앞두고 대형 건축공사장을 대상으로 우기 대비 안전점검을 실시한다고 22일 밝혔다.
성남시는 7층 이상 또는 연면적 2000㎡를 초과하는 건축공사장 35곳을 대상으로 ▲우기 대비 안전관리대책 수립 여부▲기초지반·절토부·굴착사면의 변형 및 붕괴 위험 여부▲외부 비계와 공사용 가설울타리 등 가설구조물의 설치 상태▲타워크레인 등 건설장비와 배수시설 관리 상태 등을 점검한다.
지역건축안전센터 소속 공무원과 안전관리자문단 자문위원, 공사 관계자 등이 참여하는 합동점검을 통해 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치하고 보완이 필요한 사항은 위험요소가 해소될 때까지 지속적으로 관리할 방침이다.
성남시 관계자는 "올여름은 대기 불안정 등의 영향으로 많은 비가 예상되는 만큼 사전 예방과 안전관리가 무엇보다 중요하다"며 "철저한 점검을 통해 시민과 건설 현장 근로자의 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
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