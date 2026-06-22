대기업 고용 증가세 '급제동'…삼성도 8년 만에 뒷걸음

AI 핵심 요약beta
- 한국CXO연구소가 22일 102개 대기업 고용 변동을 분석했다
- 삼성·SK·현대차·LG 등 4대 그룹서 1만2375명 일자리 줄었다
- 쿠팡은 고용 10만명 돌파했지만 전체 고용 증가율은 0.4%에 그쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI·경영 효율화 확산에 채용 시장 구조 변화 조짐
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 대기업의 고용 증가세가 급격히 둔화한 것으로 나타났다. 삼성·SK·현대차·LG 등 4대 그룹에서는 최근 1년 새 1만2000개가 넘는 일자리가 줄었고, 국내 최대 고용 그룹인 삼성도 8년 만에 고용 증가세가 멈췄다.
22일 한국CXO연구소가 발표한 '102개 그룹 대상 2024~2025년 고용 변동 분석'에 따르면 공정거래위원회가 지정한 자산 5조원 이상 102개 대기업 집단의 국내 임직원 수는 지난 2024년 말 기준 192만472명이다. 전년(191만2302명)보다 8170명 늘어나는 데 그쳐 고용 증가율은 0.4%에 머물렀다.
이는 직전 조사 당시 92개 대기업 집단의 고용 증가율 1.8%(3만3047명 증가)와 비교하면 4분의 1 수준에 불과하다. 특히 지난해 직원 수 1만명 이상인 아워홈이 한화그룹에 편입된 영향을 제외하면 전체 고용은 사실상 감소했다는 분석이다.
그룹별로는 한화가 1만4324명을 늘려 가장 큰 폭의 고용 증가를 기록했다. 이어 쿠팡이 8250명을 추가 채용하며 전체 고용 규모 10만8131명을 기록, 처음으로 고용 10만명 시대를 열었다. 이에 따라 쿠팡은 SK를 제치고 고용 규모 4위 그룹으로 올라섰다.
반면 LG는 5370명이 줄어 가장 큰 감소폭을 보였다. LG전자, LG디스플레이, LG화학, LG유플러스, LG이노텍 등 주요 계열사에서 전반적으로 인력이 감소한 영향이다. 롯데(-4512명), SK(-3699명), 신세계(-2732명), CJ(-2378명), 현대차(-2375명) 등도 1000명 이상 고용이 줄었다.
기업별로는 삼성전자가 12만2748명으로 국내 최대 고용 기업 자리를 유지했다. 다만 직원 수는 전년보다 660명 감소했다. 쿠팡풀필먼트서비스는 8만3676명으로 2위를 기록했으며, 현대자동차(7만3397명), 기아(3만6690명), LG전자(3만4405명)가 뒤를 이었다.
고용 증가 폭이 가장 큰 기업은 쿠팡풀필먼트서비스로 1년 새 5517명을 늘렸다. HD현대중공업(4300명 증가), SK하이닉스(2220명 증가)도 대규모 채용을 이어갔다. 반면 KT는 2226명 감소해 가장 큰 폭의 인력 축소를 기록했으며 현대자동차(-2012명), LG전자(-1600명), 이마트(-1471명), 롯데쇼핑(-1354명)도 감소폭이 컸다.
그룹 전체 고용 규모는 삼성이 28만3830명으로 1위를 차지했다. 삼성은 지난 2017년 24만2006명을 기록한 이후 7년 연속 고용을 늘려왔다. 하지만 지난해 임직원 수가 전년보다 931명(0.3%) 감소하며 8년 만에 증가세가 멈췄다.
이어 현대차(20만1540명), LG(14만4089명), 쿠팡(10만8131명), SK(10만4602명)가 '고용 10만명 클럽'에 이름을 올렸다. 다만 이들 가운데 쿠팡만 고용이 증가했고 삼성·SK·현대차·LG는 모두 감소해 4개 그룹에서만 1만2375개의 일자리가 줄어든 것으로 집계됐다.
오일선 한국CXO연구소 소장은 "인공지능(AI) 확산으로 기업 실적 성장과 고용 확대의 연결고리가 약해지고 있다"며 "향후 대기업 중심의 대규모 채용보다는 스타트업과 혁신형 중소기업이 새로운 일자리 창출의 핵심 축으로 부상할 가능성이 높다"고 말했다.
syu@newspim.com