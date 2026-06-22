티웨이항공, 인천-비슈케크 노선 취항 3주년…누적 7만1000여명 수송

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 22일 인천-비슈케크 노선 3주년을 맞았다고 밝혔다
- 해당 노선은 주 3회 운항 중이며 누적 이용객은 7만1000여명이다
- 티웨이항공은 여름 탑승률 호조 속 사명을 트리니티항공으로 변경했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 티웨이항공의 인천-비슈케크 직항 노선이 3주년을 맞이했다. 티웨이항공은 2023년 6월 국적 항공사 최초로 키르기스스탄 비슈케크 노선에 취항한 이후 지난 5월까지 누적 7만1000여 명을 수송했다고 22일 밝혔다.
현재 인천-비슈케크 노선은 주 3회(화·목·토) 운항 중이다. 출발 편은 인천국제공항에서 오후 6시 50분에 떠나 현지 시각 오후 11시 15분에 비슈케크 마나스 국제공항에 도착한다. 귀국 편은 현지 시각 오전 12시 30분에 출발해 인천국제공항에 오전 9시 35분에 도착한다.
여름 시즌 평균 탑승률은 80~90%대를 기록하고 있다.
키르기스스탄은 최근 관광지로 주목받고 있다. 수도 비슈케크는 이국적인 도시 풍경과 합리적인 물가가 특징이며, 이식쿨 호수, 스카즈카 협곡, 톈산산맥 등이 주요 관광 명소다. 알틴-아라산 트레킹과 온천 코스가 인기 있는 체험형 관광 콘텐츠다.
한편 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 상호명을 트리니티항공으로 변경했다. 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인 완료 후 진행될 예정이다.
yuniya@newspim.com