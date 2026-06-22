강원의료기기산업협회, '미래내일 일경험 사업' 참여자 80명 선정

AI 핵심 요약beta
- 강원의료기기산업협회는 22일 미래내일 일경험 3기 참여자 80명을 모집했다고 밝혔다
- 청년 직무경험 제공과 의료기기 기업 인력난 해소를 목표로 80명 모집에 200여명이 지원했다
- 협회는 사전면접을 거쳐 80명을 선발했으며 사전교육 후 8주간 인턴십 일경험을 제공한다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = (사)강원의료기기산업협회는 고용노동부가 주관하고 대한상공회의소에서 운영하는 '미래내일 일경험 사업' 3기 참여자 80명을 모집했다고 22일 밝혔다.
이 사업은 청년들에게 실질적인 직무 경험을 제공하고 기업들에게는 우수 인재를 발굴할 기회를 마련하는 프로그램이다. 이번 모집에는 협회는 지역 의료기기 산업 분야의 청년 취업 활성화와 기업의 인력난 해소를 목적으로 진행됐으며 80명 모집에 200여명이 지원했다.
협회는 공정한 선발을 위해 온라인 및 오프라인 사전면접을 실시했으며 지원자의 직무 적합성, 참여 의지, 진로 계획 등을 종합적으로 평가해 최종 참여자 80명을 선정했다.
선발된 참여자들은 인턴십 배치 전 2일간 의료기기 산업에 대한 이해, 직장 예절, 직무역량 강화, 안전교육 등 사전 직무 교육을 이수한다. 수료 후에는 사전 매칭된 인턴기업에서 8주간 현장 중심의 일경험을 하게 된다.
허영구 협회장은 "미래내일 일경험 사업에 대한 청년들의 관심이 매년 높아지고 있으며 특히 의료기기 산업 분야에 대한 진로 탐색과 취업 준비를 원하는 청년들의 참여가 크게 증가하고 있다"며 "참여 청년들이 현장 경험을 통해 취업 역량을 높이고 지역 의료기기 기업과 함께 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com