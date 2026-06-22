동해해경청, 고성 북동방 해상서 중국인 화상환자 2명 구조

AI 핵심 요약beta
- 동해해경청이 21일 고성 거진항 북동방 해상에서 중국인 화상환자 2명을 헬기로 긴급 구조했다
- 보일러 작업 중 양팔·양다리에 중증 화상을 입은 선원들은 속초 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다
- 풍랑경보가 발효된 야간 악천후에도 해경은 위험을 감수하고 구조 임무를 수행했다고 동해해경청장이 밝혔다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 고성군 거진항 북동방 해상에서 중국인 화상환자 2명이 구조됐다.
22일 동해지방해양경찰청에 따르면 지난 21일 오전 9시56분쯤 강원 고성 거진항 북동방 346km 해상 화물선 A(2만T급, 파나마 선적)에서 발생한 화상환자 중국인 선원 2명을 헬기를 통해 긴급 구조했다.
이들은 선내 보일러 작업 중 양팔과 양다리에 넓은 범위의 화상을 입어 전문 치료가 필요한 상태였다.
동해해경청은 신고 접수와 함께 화물선에 남쪽으로 빠른 이동을 요청했다. 당시 해상은 강풍과 높은 파도로 인해 헬기 운용이 제한된 상태에서 이날 오후 6시 46분쯤 동해해경청 양양항공대 소속 헬기가 현장에 출동했다.
해경 헬기는 오후 7시 16분쯤 속초 북동방 약 17km 해상에서 화상응급환자 2명을 구조해 탑승시켰다. 기내에서 응급조치를 받은 뒤 양양에 대기 중인 119구급대에 인계했다. 이들은 속초 A병원으로 이송됐다.
김인창 동해지방해양경찰청장은 "국적을 떠나 바다 위 생명의 가치는 모두 소중하다"며 "풍랑경보가 발효된 야간 악천후에도 해양경찰이 국민과 외국인 선원의 생명을 지키기 위해 위험을 감수하고 구조 임무를 수행했다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com