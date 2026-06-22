'인천 여행의 모든 것' AI 기반 앱 '이지꾸' 서비스

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 22일 스마트관광앱 '인천e지'의
- 생성형 AI 기반 여행비서 '이지꾸'를 본격 도입했다.
- 맞춤형 코스 추천·다국어 지원 등 기능을 고도화했고
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시의 스마트관광앱 '인천e지'가 생성형 인공지능 기반의 'AI 여행비서' 서비스를 시작한다.
인천시는 22일 '인천e지' 앱의 AI 여행비서 '이지꾸' 서비스를 본격적으로 시작한다고 밝혔다.
시는 여행 안내 서비스는 지난 1월부터 시범 운영 과정에서 접수된 이용자 의견 970건을 반영해 응답 속도를 높이고 여행 코스를 지도 형태로 시각화했으며 영어·중국어·일본어 등 외국어 지원 기능을 강화했다고 설명했다.
AI 여행비서는 인천 관광 데이터베이스와 구글의 생성형 AI '제미나이'를 연계해 이용자의 질문 의도와 상황을 분석한 뒤 맞춤형 관광 정보를 제공하게 된다.
예를 들어 '이번 달 인천 축제·행사', '비 오는 날 가볼 만한 곳', '주말에 아이와 갈 곳' 등을 질문하면 위치와 날씨, 시간대를 고려한 여행 코스를 추천하고 스탬프 투어와 할인쿠폰, 주차 정보 등도 함께 안내한다.
시는 앞으로 주요 관광지와 편의시설 1100여 곳의 휠체어 이용자와 고령자, 영유아 동반 가족 등을 위한 관광약자 맞춤형 AI 여행비서 서비스도 도입할 계획이다.
인천시 관계자는 "누구나 쉽고 편리하게 인천 여행을 즐길 수 있도록 맞춤형 관광서비스를 확대해 글로벌 관광도시로 도약해 나가겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com