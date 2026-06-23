듀오, 24일 라이브커머스로 DR 상품 소개

AI 핵심 요약beta
- 결혼정보회사 듀오가 24일 라이브커머스로 DR 상품을 소개했다
- DR은 일정 기간 동안 매칭 서비스를 이용하는 기간형 상품이다
- 듀오는 실시간 상담·재생영상을 통해 서비스 정보와 소통을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오가 오는 24일 라이브커머스 방송을 통해 고객들과 만난다고 밝혔다.
듀오는 이날 오후 7시부터 약 1시간 동안 소스라이브를 통해 방송을 진행하고 최근 선보인 기간형 매칭 서비스 'DR(Duration)' 상품을 소개할 예정이다.
이번 방송에는 쇼호스트와 커플매니저가 출연해 상품 구성과 이용 방식, 가입 절차 등을 설명한다. 또한 실시간 채팅을 활용해 시청자들의 질문에 답변하는 시간도 마련된다.
DR 상품은 일정 기간 동안 매칭 서비스를 이용할 수 있도록 구성된 상품이다. 듀오는 기존 횟수형 서비스와 함께 기간형 상품을 운영하며 고객 선택 폭을 확대하고 있다고 설명했다.
방송에서는 서비스 이용 과정에서 자주 접수되는 문의사항과 상품별 특징도 소개할 예정이다. 시청자는 방송 중 상담 신청과 상품 관련 안내를 받을 수 있다.
듀오는 라이브커머스를 통해 서비스 정보를 제공하고 고객과의 소통을 강화한다는 계획이다.
듀오 관계자는 "라이브 방송을 통해 상품 구성과 서비스 이용 방법을 소개할 예정"이라며 "고객들이 궁금해하는 내용을 실시간으로 안내할 계획"이라고 말했다.
한편 방송 종료 후에는 듀오 공식 유튜브 채널을 통해 다시보기 영상을 제공할 예정이다.
whitss@newspim.com