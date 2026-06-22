성주 떠났던 주한미군 사드 발사대 6기, 모두 성주기지 '원위치'

AI 핵심 요약beta
- 주한미군이 21일 성주 밖으로 뺐던 사드 발사대 6기를 모두 성주 기지로 복귀시켰다
- 3월 이란 전쟁 초기 사드 발사대와 요격미사일의 중동 차출 가능성이 제기됐으나 사드 포대는 다시 완편 상태를 회복했다
- 일각에선 성주 발사대 이동이 요격미사일의 중동 수송을 위한 조치였다는 분석이 나왔고 주한미군은 구체 언급을 피했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오산기지 C-5·C-17 포착… "요격미사일 중동 수송용 이동" 관측
주한미군 "전력 이동 언급 곤란… 브런슨, 사드 한반도 잔류·탄약 이송 증언"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 주한미군이 미국·이란 전쟁 초기 성주 기지 밖으로 이동시켰던 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 발사대 6기를 모두 경북 성주 기지로 다시 복귀시킨 것으로 21일 파악됐다. 사드 1개 포대는 교전통제소와 AN/TPY-2 레이더, 발사대 6기 등으로 구성돼 있다.
이란 전쟁 초기인 지난 3월 초 성주기지 밖으로 빠져나간 발사대 6기는 이후 경기 오산기지를 거점으로 이동하는 장면이 포착돼, 한때 "사드 포대가 중동 전장으로 재배치되는 것 아니냐"는 관측을 낳았다. 당시 오산기지에는 C-5, C-17 등 미군 대형 수송기가 잇따라 포착되면서, 발사대와 함께 탑재 요격미사일도 중동으로 반출되는 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.
이후 3월 중순부터 발사대 일부가 순차적으로 성주로 되돌아오는 모습이 현지 주민과 언론에 포착됐고, 최근까지 남은 발사대까지 모두 복귀하면서 성주 사드 포대는 다시 '발사대 6기 완편' 상태를 회복한 것으로 전해졌다. 군 관계자는 "발사대 6기가 모두 성주에 배치된 것으로 안다"며 "사드 포대 편제는 기존과 동일하다"고 말했다.
일각에선 이번 이동이 사드 시스템 자체의 재배치가 아니라, 발사대에 장착돼 있던 요격미사일을 오산기지를 통해 중동 지역으로 수송·보급하는 과정에서 이루어진 조치였다는 분석에 힘이 실리고 있다. 성주에서 빠져나간 발사대가 오산에서 요격미사일을 내린 뒤 다시 성주로 복귀했고, 요격미사일은 이란 전쟁 지원을 위해 미군 수송기에 실려 중동으로 향했을 가능성이 있다는 것이다.
주한미군은 "작전상 보안 이유로 병력이나 전력 이동, 작전 관련 사안은 구체적으로 언급할 수 없다"면서도 "미군 전력 배치와 대비 태세와 관련해서는 브런슨 사령관의 의회 증언을 참고해 달라"고 밝혔다. 앞서 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난 4월 미 상원 군사위원회 청문회에서 "어떤 사드 시스템도 옮기지 않았으며, 사드는 여전히 한반도에 있다"며 "우리는 탄약을 보내고 있으며, 이동을 위해 대기하고 있다"고 말한 바 있다.
gomsi@newspim.com