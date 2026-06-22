에스오에스랩, '3D 비전 100개 산업 확산' 비전 선포

AI 핵심 요약beta
- 에스오에스랩이 22일 창립 10주년 맞아 '1 to 100' 비전 선포했다
- 향후 라이다·3D 데이터 기반 공간지능 기술을 자율주행·로보틱스 등 전 산업으로 확장한다
- SPAD 반도체 등 핵심 기술 내재화로 라이다·3D 데이터·공간지능 솔루션을 아우르는 고도화를 추진한다
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SPAD 반도체 개발 프로젝트도 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 라이다(LiDAR) 기업 에스오에스랩은 창립 10주년을 맞아 새로운 미래 비전을 선포했다고 22일 밝혔다.
에스오에스랩은 창립 10주년 기념행사에서 전 산업 분야로 3D 데이터와 라이다 기술을 확장하겠다는 '1 to 100' 비전을 제시했다. 회사는 지난 10년을 국내 라이다 기술 확보와 시장 개척을 위한 '0 to 1' 단계로 보고, 앞으로는 산업 적용 범위를 확대하는 단계로 전환하겠다는 계획이다.
에스오에스랩은 국내 라이다 산업 초기부터 관련 기술 개발과 시장 개척을 추진해 왔다. 회사는 3D 고정형 라이다 분야를 중심으로 기술을 개발해 왔으며, 글로벌 빅테크 기업과 협력 관계를 구축하고 있다고 설명했다.
정지성 에스오에스랩 대표이사는 지난 10년을 국내 라이다 기술 확보와 시장 개척의 시기로 정의했다. 정 대표는 향후 단순 라이다 제조를 넘어 리얼 3D 데이터와 솔루션을 기반으로 자율주행 등 미래 산업에 적용 가능한 기술 기반을 확대하겠다는 구상을 밝혔다.
회사 측은 최근 3D 데이터가 공간지능(Spatial Intelligence)의 기반 기술로 주목받고 있다고 설명했다. 공간지능은 시각·공간 정보를 바탕으로 인공지능(AI)이 3차원 세계를 인식·이해·탐색하도록 하는 기술을 말한다. 피지컬 AI(Physical AI) 구현에 필요한 핵심 요소로도 거론된다.
라이다는 2D 기반 카메라와 달리 주변 환경을 인식해 3D 데이터를 생성하는 센서다. 에스오에스랩은 라이다 기술을 기반으로 자율주행, 로보틱스, 스마트 인프라 등 산업 현장에서 AI가 현실 공간을 이해하는 데 필요한 데이터 기반을 제공하고 있다고 밝혔다.
정 대표는 "라이다를 처음 연구하던 시절 '라이다 기술로 더 스마트한 세상을 만들겠다'는 초심은 당사 라이다 기술이 시장에서 신뢰를 얻고 확산을 앞둔 현재 더 선명해졌다"며 "당사의 3D 비전 기술이 전 세계 100가지 이상의 산업 현장에서 활용되는 모습을 만들겠다"고 말했다.
에스오에스랩은 국내외 완성차 업체와 핵심 부품사, 로보틱스 기업, 엔비디아 등 플랫폼 기업과 라이다 기반 공간지능 기술 고도화를 추진하고 있다.
회사는 최근 단일광자 애벌랜치 다이오드(SPAD, Single Photon Avalanche Diode) 개발 프로젝트도 본격화했다. SPAD는 라이다의 송수신을 담당하는 핵심 반도체 칩으로, 라이다 성능에 영향을 주는 주요 부품이다.
SPAD는 자율주행, 로보틱스, 스마트 인프라 외에도 저궤도 위성 통신, 우주항공, 양자암호통신 등으로 활용 범위가 확대될 수 있는 기술로 언급된다. 에스오에스랩은 라이다 센서, 3D 데이터, 공간지능 솔루션, 핵심 반도체 기술을 아우르는 기술 고도화를 추진할 방침이다.
dconnect@newspim.com