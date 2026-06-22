목포해경, 진도 해상 안개 표류 어선 승선원 2명 무사 구조

AI 핵심 요약beta
- 목포해경이 22일 진도 대마도 인근에서 표류 어선을 구조했다
- 짙은 안개로 1.66톤급 A호가 항로를 상실해 해상에 고립됐었다
- 해경은 승선원 2명을 무사히 대피시키고 선박을 선착장으로 예인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 진도 대마도 인근 해상에서 짙은 안개로 방향을 잃고 표류하던 소형 어선이 해경에 의해 무사히 구조됐다.
22일 목포해양경찰서에 따르면 전날 오전 6시 7분께 진도군 대마도 인근 해상에서 1.66톤급 어선 A호(승선원 2명)가 시야 제한으로 항로를 상실해 고립된 상황을 확인하고 구조에 나섰다.
신고를 접수한 해경은 경비함정 305함을 현장에 급파해 승선원들의 구명조끼 착용 여부를 우선 확인한 뒤, 레이더 등 항해 장비를 활용해 표류 중이던 선박 위치를 신속히 특정했다. 이후 단정을 투입해 승선원 안전을 확보하고 A호를 대마도 선착장으로 유도 입항시켰다.
구조된 승선원 2명은 모두 건강 상태가 양호한 것으로 파악됐다.
목포해경 관계자는 "최근 해상에 짙은 안개가 빈번해 시야 확보가 어려운 만큼 운항 시 각별한 주의가 필요하다"며 "방향 상실 등 위급 상황이 발생할 경우 즉시 해경에 신고해 달라"고 말했다.
ej7648@newspim.com