금호타이어 '이노뷔', 전기차 레이스서 압도적 퍼포먼스

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 20~21일 현대 N 페스티벌 eN1 2라운드에서 후원팀 포디엄으로 전기차 전용 타이어 성능을 입증했다
- 레이스1에서 금호 SL모터스포츠팀 이정우·이창욱 선수가 1·2위를 차지하며 원투 피니시와 폴 투 윈을 기록했다
- 레이스2에서도 후원팀이 2·3위에 오르며 이노뷔의 고속 접지력·핸들링 등 기술 경쟁력을 확인했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어가 전기차 레이스 무대에서 전용 타이어 기술력을 입증했다. 현대 N 페스티벌 2라운드에서 금호타이어 후원팀들이 잇따라 포디엄에 오르며 전기차 전용 레이싱 타이어 '이노뷔'의 성능을 확인했다.
금호타이어는 지난 20일부터 21일까지 전남 영암 코리아인터내셔널서킷에서 열린 현대 N 페스티벌 '그란 투리스모 eN1 클래스' 2라운드에서 후원팀들이 포디엄을 차지했다고 22일 밝혔다.
20일 열린 레이스1에서는 금호 SL모터스포츠팀 이정우 선수와 이창욱 선수가 각각 1위와 2위를 기록하며 원투 피니시를 달성했다. 이정우 선수는 예선과 결승을 모두 석권하는 '폴 투 윈'을 기록했다.
21일 열린 레이스2에서도 금호타이어 후원팀의 활약이 이어졌다. 웬스 인제 포디엄 레이싱팀 김동은 선수가 2위, 금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수가 3위에 올랐다. 이창욱 선수는 레이스1에 이어 연속 포디엄을 달성했다.
그란 투리스모 eN1 클래스는 현대 N 페스티벌의 전기차 레이스다. 국내 최초 전기차 레이스이자 레이싱 전용 슬릭타이어가 적용된 전기차 레이스로 주목받고 있다.
금호타이어는 금호 SL모터스포츠팀, 이레인 모터스포트팀, 웬스 인제 포디엄 레이싱팀에 레이싱 타이어를 공급하고 있다. 대회 기간 동안 안정적인 경기 운영도 지원한다.
해당 차량에는 금호타이어의 전기차 전용 타이어 브랜드 '이노뷔'가 장착된다. 이노뷔는 EV 전용 컴파운드를 적용해 고속 주행 상황에서도 접지력과 안정적인 핸들링 성능을 제공하는 것이 특징이다.
김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무는 "이번 우승은 금호타이어의 혁신 기술력과 모터스포츠 경쟁력이 결실을 맺은 의미 있는 성과"라며 "전기차 레이스라는 가혹한 주행 환경 속에서도 이노뷔의 성능과 신뢰성을 입증할 수 있어 뜻깊다"고 말했다.
chanw@newspim.com