유안타증권, 맞춤형 투자 정보 서비스 'AI PB' 개시

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권은 22일 티레이더M에 AI PB를 개시했다.
- AI PB는 맞춤형 시황·종목·뉴스 정보를 제공한다.
- 유안타증권은 AI 금융비서 기능도 함께 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시황·종목 분석 등 콘텐츠 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유안타증권은 22일 모바일트레이딩시스템(MTS) '티레이더M'에서 인공지능(AI) 기반 맞춤형 투자 정보 서비스 'AI PB'를 개시한다고 밝혔다.
AI PB는 기존 챗봇과 뉴스 요약 중심으로 제공하던 티레이더M 내 AI 콘텐츠 범위를 개인 맞춤형 투자 정보 제공으로 확대한 서비스다. 고객이 시장 정보와 종목 관련 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 구성됐다.
서비스는 생성형 AI 기술을 활용해 투자 정보와 관련 뉴스 자료를 분석한다. 신규 콘텐츠는 ▲AI 시황 ▲AI 종목 Why? ▲AI 이슈 Pick ▲AI 뉴스 Pick ▲Trading Care 등으로 구성된다.
AI 시황은 실시간 뉴스와 유안타증권 리서치 자료를 기반으로 국내 지수의 변동 원인과 수급 동향을 분석해 제공하는 콘텐츠다. 유안타증권은 하루 총 7회 시황 리포트를 제공한다.
AI 이슈 Pick은 당일 등락률 상위·하위 섹터 정보를 확인할 수 있는 서비스다. 각 섹터의 등락 배경, 투자 포인트, 섹터별 AI 코멘트가 함께 제공된다.
AI 종목 Why?와 AI 뉴스 Pick은 고객의 관심 종목과 보유 종목을 중심으로 맞춤형 정보를 제공한다. 뉴스, 공시, 수급 데이터 등을 기반으로 AI가 분석한 주가 변동 배경을 확인할 수 있다.
AI 뉴스 Pick에서는 실시간 뉴스의 핵심 요약과 호재·악재 진단 등 개인화된 뉴스 탐색 기능을 제공한다. 고객은 관심 종목과 시장 이슈를 티레이더M 안에서 확인할 수 있다.
Trading Care는 주식 거래 과정에서 발생하는 주요 알림과 일정을 제공하는 AI 금융 비서 기능이다. 투자 의사결정 과정에서 확인해야 할 정보를 알림 형태로 제공한다.
장성철 유안타증권 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)본부장은 "AI PB는 고객이 필요한 정보를 직접 찾아 확인하는 방식에서 벗어나 AI가 먼저 투자자에게 투자 정보를 제공하는 개인화 투자 서비스"라며 "AI 기반 투자 편의 서비스를 고도화해 고객별 관심사와 투자 상황에 맞는 콘텐츠를 제공하겠다"고 말했다.
AI PB 서비스는 티레이더M에서 이용할 수 있다. 티레이더M 홈 화면과 리서치·AI 메뉴를 통해 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com