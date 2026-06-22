DB손해보험, 청소년 '프로미119 안전리더 캠프' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험이 22일 제3회 프로미119 캠프를 모집했다.
- 전국 초등 4~6학년 400명 대상, 8월 1일부터 4일까지 열린다.
- 참가비 10만원은 순직 소방공무원 자녀 장학금으로 기부한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = DB손해보험은 청소년들이 안전 교육과 체험을 통해 안전의식을 기를 수 있도록 지원하는 '제3회 프로미 119 안전리더 캠프' 참가자를 모집한다고 22일 밝혔다.
'프로미119 안전리더 캠프'는 DB손해보험과 소방청이 공동 주최하고, 전북소방본부와 남원시가 공동 주관하며 소방가족희망나눔이 후원하는 안전 교육 프로그램이다. 올해로 3회째를 맞은 이번 행사는 오는 8월 1일부터 4일까지 3박 4일간 전북119안전체험관 및 지리산 유스캠프 일대에서 열린다.
모집 대상은 전국 초등학교 4~6학년 학생 400명이며 참가비는 10만원이다. 수수된 참가비 전액은 소방가족희망나눔을 통해 순직 소방공무원 자녀를 위한 장학 기부금으로 쓰이며, 기부금 영수증 발급이 가능하다
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전북소방본부 소방공무원 120여 명이 교관으로 참여해 안전 훈련과 생활 지도를 담당하며, 교육은 총 4개 분야 38개 프로그램으로 기획됐다. ▲실화재 진압 ▲재난 종합 체험 ▲위기 탈출 ▲물놀이 안전 등 재난 대응 훈련을 비롯해 지리산 둘레길 생존체험, 남원 광한루 역사문화 탐방 등 지역 연계 일정도 포함됐다.
3박 4일 일정의 안전체험 과정을 수료한 참가자 전원에게는 '프로미119안전리더' 임명장과 배지가 주어진다.
참가 신청은 오는 25일 오전 10시부터 공식 접수 홈페이지를 통해 가능하며, 선착순 마감 방식으로 진행된다.
DB손해보험 관계자는 "이번 캠프는 청소년들이 안전의 중요성을 직접 체험하고 위기 상황 대처 능력을 기르는 데 중점을 뒀다"며 "이번 캠프가 미래의 안전 리더로 성장할 수 있는 소중한 경험이 되기를 희망한다" 말했다.
eoyn2@newspim.com