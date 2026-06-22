韩股市站上9000点背后：半导体"双雄"主导涨势 市场分化加剧

纽斯频通讯社首尔6月22日电 韩国综合股价指数（KOSPI）近日首破9300点大关，但市场上涨动力高度集中于少数大型半导体企业，市场结构分化现象引发投资界关注。

资料图。【图片=纽斯频通讯社DB】

韩国交易所数据显示，KOSPI指数19日盘中一度升至9385点，历史上首次突破9300点。然而，当天市场上涨股票仅115只，下跌股票达到787只，指数创新高与多数个股下跌并存的现象凸显出市场资金向权重股集中的趋势。

据LS证券统计，今年以来KOSPI累计上涨101.1%，其中约70%的涨幅来自三星电子和SK海力士两家公司。两家公司对指数上涨的贡献度分别达到34.3个百分点和35.5个百分点，成为推动韩国股市上涨的核心力量。

市场指出，目前韩国股市对大型半导体股的依赖程度明显提高。在这一格局下，即便多数个股表现疲弱，只要龙头科技股维持强势，整体指数仍能保持上涨态势。

资金流向方面，外国投资者和机构投资者出现获利了结迹象。数据显示，前一个交易日净买入超过1万亿韩元的外国投资者，19日转为净卖出3521亿韩元；机构投资者净卖出1.2283万亿韩元。个人投资者净买入1.6483万亿韩元。

分析认为，汇率因素也是影响外资流向的重要原因之一。部分机构指出，随着韩国股市快速上涨，韩国股票在全球主要指数中的权重提高，被动型资金在进行资产配置再平衡时可能产生阶段性卖压。当天首尔外汇市场韩元兑美元汇率收于1527韩元。

LS证券发布的研究报告显示，反映市场广度的涨跌股票比例指标已明显收窄。研究人员认为，市场上涨动力过度集中于少数龙头股，意味着未来市场可能对重要事件和经济数据表现出更高敏感度。

与此同时，半导体行业基本面改善也为股价上涨提供支撑。数据显示，三星电子和SK海力士未来12个月预期市盈率分别为6.6倍和6.9倍，低于KOSPI整体平均水平的8.4倍。市场普遍认为，人工智能（AI）基础设施建设和存储芯片需求增长仍将为行业提供长期发展动力。

与KOSPI形成鲜明对比的是，韩国创业板市场（KOSDAQ）表现相对疲弱。19日，KOSDAQ指数下跌3.43%，收于966.59点，跌破1000点关口。当天下跌股票达到1490只，是上涨股票数量的7倍以上。

数据显示，按周计算，KOSPI涨幅超过11%，而KOSDAQ则下跌超过6%。市场分析认为，资金持续流向大型半导体和科技龙头企业，是造成主板与创业板市场表现分化的重要原因。

不过，也有机构指出，市场集中度过高的局面短期内可能出现一定缓和。随着部分此前表现落后的个股开始反弹，市场资金有向更多行业和个股扩散的迹象，但相关趋势能否持续仍有待观察。

展望后市，市场关注重点将集中于韩国银行金融货币委员会会议、美国5月个人消费支出（PCE）物价指数以及美国存储芯片企业业绩表现等因素。分析认为，如果全球存储芯片市场景气度持续改善，以三星电子和SK海力士为代表的半导体板块仍有望继续获得资金青睐。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社