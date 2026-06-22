전국 광역 단체장 6월 22일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북도지사는 21일 장애인교통안전 결의대회와 시상식, 지역발전협의회 등에 참석했다
- 전국 단체장들은 이날 임시회와 정례회, 정책회의, 정책토론회 등 정례 일정을 소화했다
- 일부 지자체장은 여름철 자연재난 대비 현장점검을 진행했고, 일부는 공식 일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이철우 경북도지사
- 2026년 장애인 교통안전 경북순례 결의대회(10:30 다목적홀)
- 민선9기 시장·군수 당선인 정책간담회(11:00 화백당)
- 모범납세자 및 시군 평가 시상식(14:00 다목적홀)
- 캄보디아 캄퐁톰주 행정.의료인력 역량강화 초청연수 환영식(14:30 접견실)
- 2026년 6월 대구.경북지역발전협의회 간담회(18:00 대구국제고등학교)
▲강기정 광주시장
- 제334회 임시회 제3차 본회의(10:00 본회의장)
▲김영록 전남지사
- 공동표준정보시스템(17:00 서재필실)
▲박형준 부산시장
-주간정책회의(09:00 영상회의실)
▲박완수 경남지사
-실국본부장 회의(09:00 도정회의실)
▲김영환 충북지사
-확대간부회의(09:00)
▲김태흠 충남지사
-제368회 도의회 정례회(10:00 본회의장)
▲ 유정복 인천시장
- 제2차 권역별 정책 토론회 (14:00)
▲김관영 전북지사
-여름철 자연재난 대비 현장행정 (14:00 남원시, 장수군)
▲김진태 강원도지사
-공식일정 없음
▲이장우 대전시장
-외부 일정 없음
▲최민호 세종시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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