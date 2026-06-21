경기도, 매입임대주택 150가구 입주자 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기·GH가 30일부터 3일까지 매입임대 입주자를 모집했다.
- 수원·고양 등 20개 시군 150가구를 공급했다.
- 자산기준을 없애고 소득기준을 완화해 대상 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기주택도시공사(GH)는 이달 30일부터 다음 달 3일까지 무주택 도민을 위한 매입임대주택 입주자를 모집한다고 21일 밝혔다.
도에 따르면 매입임대주택은 GH가 기존 주택을 매입한 후 무주택 도민에게 시세보다 낮은 임대 조건으로 제공하는 공공임대주택이다. 이번 공급 물량은 정기모집에서 미계약된 주택을 활용해 보다 많은 도민에게 입주 기회를 제공하기 위해 입주자격을 일부 완화해 나왔다.
공급 지역은 수원, 고양, 성남 등 도내 20개 시군으로 총 150가구 규모이며 이번 모집에서는 자산기준을 적용하지 않고 소득기준을 완화해 입주 대상을 확대했다. 2순위는 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 100% 이하 3순위는 150% 이하까지 신청 가능하다.
또한 주택 활용도를 높이기 위해 예비입주자 모집 규모를 주택별 3배수에서 4배수로 늘리고 선계약 후 자격검증 방식을 도입하는 등 공급 절차를 개선했다.
입주자 모집 신청은 이달 30일부터 다음 달 3일까지 GH주택청약센터에서 온라인으로 진행되며 자세한 사항은 경기주택도시공사 누리집에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다. 기타 문의는 경기주택도시공사 매입임대주택 공급센터로 가능하다.
김태수 경기도 주택정책과장은 "이번 모집이 무주택 도민에게 공공임대주택 입주 기회를 제공하기 위한 조치"라며 "향후에도 도민의 주거안정을 위해 공공임대주택 공급 확대와 운영에 지속적으로 힘쓰겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com