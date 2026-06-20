[2026WC] "韓-멕시코전, 개막후 가장 지루한 경기" 혹평 쏟아져

"韓, 2030년까지 경기해도 득점 못했을 것"

"대회에서 가장 낮은 합산 기대득점 기록"

"A조는 이번 대회에서 가장 수준 낮은 조"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 북중미 월드컵 조별리그 멕시코와의 2차전은 치명적인 실책으로 패했을 뿐만 아니라 세계 언론의 호된 혹평을 받았다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 19일 멕시코 과달라하라에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 홈팀 멕시코에 0-1로 무릎을 꿇었다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 선수들이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 멕시코와의 A조 2차전에서 패하자 낙심하고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

승부는 단 한 번의 실책으로 갈렸다. 후반 5분 골키퍼 김승규가 수비수 이기혁과 엉키며 공을 놓쳤고, 이를 멕시코의 루이스 로모가 밀어 넣었다. 한국은 손흥민과 이재성을 빼고 교체 카드를 던지며 총공세를 펼쳤으나 후반 막판 조규성의 헤더와 양현준의 슈팅이 상대 골키퍼 라울 랑헬의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.

이날 승리하면 조 1위를 확정할 수 있었던 두 팀은 지나치게 수비적인 축구로 일관했다. 전반전 양 팀의 기대득점(xG)은 나란히 0.11에 그쳤다. 답답한 흐름에 분노한 멕시코 홈 관중들이 하프타임에 자국 대표팀을 향해 야유를 퍼부을 정도였다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=백승호가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 멕시코와의 A조 2차전에서 공중볼을 처리하고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

해외 주요 언론들은 경기 직후 일제히 비난을 쏟아냈다. 글로벌 스포츠 매체 디애슬레틱은 "이번 대회에서 가장 낮은 합산 기대득점을 기록한 경기"라며 "아무도 이 경기를 하이라이트 영상으로 만들지 않을 것"이라고 조롱했다. 이날 한국의 xG는 0.91, 멕시코는 0.53에 불과했다.

영국 공영방송 BBC의 평가는 더 혹독했다. BBC는 "월드컵 개막 이후 가장 재미없는 경기였다"며 "이 경기를 2030년까지 했어도 한국은 골을 넣지 못했을 것"이라고 꼬집었다. 이어 "A조는 이번 대회에서 가장 수준 낮은 조"라며 강도 높게 비난했다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=멕시코의 라울 랑헬이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 멕시코와의 A조 2차전에서 한국 조규성의 슈팅을 막아내고 있다. 2026.6.20 psoq1337@newspim.com

일간지 가디언 역시 "한국의 치명적인 실수가 멕시코에 승리를 안겼다"며 한국의 날카로움 부족을 지적했다. 노르웨이의 VG도 "팬들을 전혀 만족시키지 못한 인상적이지 않은 경기"라고 평했다. 축구 전문 매체 '433'의 채널에는 세계 축구팬들의 "역대 최악의 지루한 경기"라는 댓글이 쇄도했다.

멕시코는 '추한 승리'로 실속이라도 챙겼지만 한국은 내용과 결과에서 모두 패했다. 창의성 없는 멕시코를 상대로도 무기력했던 홍명보호다.

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