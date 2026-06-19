함양군, 대봉산휴양밸리 사계절 썰매장 무료 시범운영

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가족 방문객 겨냥한 체험 거리 제공

안전 관리 강화 9월 정식 개장 준비

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 본격 휴가철을 앞두고 경남 함양 대봉산휴양밸리에 사계절 썰매장이 문을 연다.

군은 대봉산휴양밸리 내 새로 조성한 대봉산 사계절 썰매장을 다음달 1일부터 8월 31일까지 두 달간 무료 시범 운영한다고 19일 밝혔다.

경남 함양 대봉산휴양밸리 사계절 썰매장 전경[사진=함양군] 2026.06.19

이번 시범 운영은 9월 정식 개장을 앞두고 여름 휴가철과 방학 기간 가족 방문객에게 새로운 체험거리를 제공하는 동시에 실제 운영 환경에서 시설과 인력 운용 체계를 최종 점검하기 위해 마련했다.

사계절 썰매장은 병곡면 광평리 1275 대봉스카이랜드 내에 설치됐으며, 길이 50m, 평균 경사 14도의 특수 바닥재 슬로프를 갖춘 체험형 시설이다. 계절과 관계없이 이용할 수 있도록 설계해 어린이뿐 아니라 성인까지 폭넓은 연령층을 대상으로 한다.

운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 이용객 안전과 시설 점검을 위해 매시간 50분 가동 후 10분 휴식하는 방식의 타임제로 운영한다.

점심시간인 오후 12시부터 1시까지는 운영을 중단하며 모노레일 정기 휴장일과 같은 매주 화요일에도 문을 열지 않는다. 기상 악화 시에는 안전 확보를 위해 탄력적으로 운영을 중단한다.

군은 썰매장 내에 전담 인력 3명을 상시 배치해 탑승 간격을 조정하고 도착 구역 신속 퇴장을 유도하는 등 현장 관리에 집중할 계획이다.

yun0114@newspim.com