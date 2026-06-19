[프로야구] KIA 김도현, 팔꿈치 수술대 오른다…미세골절 유합·토미 존 동시 진행

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈 우완 투수 김도현이 오른쪽 팔꿈치 수술을 받는다. 올 시즌 등판은 사실상 어려워졌다.

KIA는 19일 "김도현이 우측 팔꿈치 미세골절 유합 수술과 내측 측부 인대 재건술(토미 존 수술)을 함께 받기로 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] KIA 타이거즈의 우완 투수 김도현. [사진=KIA 타이거즈]

김도현은 지난해 9월 오른쪽 팔꿈치 주두골 피로골절 소견을 받은 뒤 재활에 매진해왔다. 올 시즌 중 복귀를 목표로 단계별 투구 프로그램(ITP)을 진행했지만, 최근 다시 부상 부위에 불편을 느꼈다.

KIA는 복수의 의료 기관에서 정밀 재검진을 실시했고, 의료진 소견과 구단 면담을 거쳐 수술을 결정했다. 수술 과정에서는 팔꿈치 미세골절 유합 수술과 함께 내측측부인대 재건술도 병행하는 것이 좋다는 판단이 나왔다. 김도현은 오는 30일 일본 도쿄의 도쿄스포츠정형외과에서 수술대에 오른다.

지난 시즌 김도현은 KIA 선발진에서 데뷔 후 가장 많은 이닝을 소화했다. 24경기 등판해 125.1이닝을 던지며 4승 7패, 평균자책점 4.81을 기록했다. 하지만 팔꿈치 부상 여파로 시즌을 끝까지 완주하지 못했다. 올 시즌에도 1군 마운드에 한 차례도 오르지 못했다. 수술을 택하면서 복귀 시점도 내년 시즌으로 미뤄질 전망이다.

KIA 관계자는 "김도현이 건강하게 마운드로 복귀할 수 있도록 치료와 재활 과정에서 모든 지원을 아끼지 않을 방침"이라고 밝혔다.

football1229@newspim.com