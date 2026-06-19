[속보] 李대통령 "다른 나라 대하는 방식으로 북핵 접근 안 된다는 점, 트럼프도 동의"

[서울=뉴스핌] 김종원 선임기자 = 이재명 대통령은 19일 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 8박 10일간의 유럽 순방 성과를 국민에게 직접 설명했다.이 대통령은 "(프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의) 만찬 자리에서 90분 넘는 긴 시간 옆자리에서 계속 대화를 할 기회가 있어 깊이 있는 대화가 가능했다"고 밝혔다.이 대통령은 "정상회담 시기보다 훨씬 나았던 것 같다"면서 "그 과정에서 가장 긴 대화를 한 것은 사실 북핵 문제였다"고 말했다.이 대통령은 "앞으로 북핵 문제 해결을 어떻게 접근할 것이냐"인데 "(G7 정상 단체 기념사진 찍을 때) 먼저 트럼프 대통령이 북한 문제는 어떻게 돼 가느냐고 먼저 물어 보셨다"고 말했다.이 대통령은 "트럼프 대통령 언급의 핵심은 '북한도 핵무기를 현실적으로 보유해 전(前) 단계에서 가능한 조치를 해야 하는데 못해 아쉽다'고 했다"고 소개했다.이 대통령은 "지금은 다른 나라 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다는 점을 말했다"면서 "트럼프 대통령도 동의했고 해결 방법이 마땅하지 않다는 생각을 갖고 있었다"고 밝혔다.이 대통령은 "북한에 대한 한국 입장을 자세히 설명했다"면서 "일률적으로 처리가 불가능하고 북한은 우리 판단으로 일정 수 이상 핵무기를 이미 보유한 것 같다고 말했다"고 언급했다.이 대통령은 "10~20개 정도 핵무기를 계속 생산해 낼 수 있는 핵물질 생산해 내고 투발수단인 대륙간탄도미사일(ICBM)도 거의 마지막 개발단계에 있는 것으로 보여진다"고 말했다.이 대통령은 "지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제 접근하면 안 된다고 분명하게 말했다"면서 "그 점에 대해서 트럼프 대통령도 동의했다"고 말했다.이 대통령은 "북한 비핵화를 향해 단계적으로 접근하는 게 현실적이지 않냐고 긴 시간 설명을 했다"면서 "트럼프 대통령이 '그것도 하나의 방법이 될 수 있다. 충분히 고민해 보겠다' 이런 말을 했다"고 소개했다.이 대통령은 "한반도 핵 문제 포함한 평화 안정은 한국 생존이 걸린 문제"이라면서 "제가 전에 한반도 핵 관련 한반도 정책으로 제시했던 단기 중기 장기로 나눠서 말씀을 드렸고 이해했다고 생각한다"면서 "그 외에도 여러 말이 있었는데 여기까지 답하겠다"고 말했다.이 대통령은 프랑스 에비앙 주요 G7 정상회의와 벨기에·유럽연합(EU)·이탈리아·교황청 순방 성과를 구체적으로 대국민 브리핑을 했다.이 대통령이 해외 순방 성과를 직접 브리핑하는 것은 이번이 처음이다.자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.kjw8619@newspim.com