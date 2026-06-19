인도, 배터리 4대 핵심 부품 생산에 2조원 규모 인센티브 지원 추진

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양극재·음극재부터 동박까지…핵심 부품 제조 전방위 지원

완제품 이어 부품도 PLI 혜택…인도 현지 '배터리 전 주기 생태계' 완성

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 정부가 첨단 배터리(Advanced Chemistry Cell, ACC) 부품의 현지 제조를 지원하기 위한 인센티브 제도 도입을 추진 중이라고 인도 이코노믹 타임스(ET)가 당국자를 인용해 18일(현지 시간) 보도했다.

관계자는 인센티브 제도를 통해 양극재(CAM)·음극재(AAM)·전해액 및 동박 분리막 제조 부문을 지원할 예정이라며, 이를 위해 약 1200억 루피(약 2조 원)의 예산이 배정될 것이라고 밝혔다.

ACC는 높은 에너지 밀도와 빠른 충전 및 긴 수명을 특징으로 하며, 하이니켈 배터리, 리튬인산철(LFP) 배터리, 전고체 배터리, 나트륨 이온 배터리 등이 포함된다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

인도는 현재 첨단 화학배터리 제조에 필수적인 부품들을 전적으로 수입에 의존하고 있다. 친환경 차량, 국방, 우주 애플리케이션 등 첨단 제조업 분야 육성을 추진 중인 가운데, 배터리 부문 생산 역량 강화에도 힘을 쏟고 있다.

인도 정부는 단기적으로 배터리 생산능력을 50기가와트시(GWh) 규모로 끌어올리기 위해 현재 1810억 루피 규모의 ACC 생산연계인센티브(PLI) 제도를 시행 중이며, 이에 더해 배터리 셀 제조에 필요한 원자재와 핵심 소재를 공급하는 기업들에도 인센티브를 제공하는 방안을 검토 중이다.

완제품 공장이 세워져도 부품을 전부 중국 등 해외에서 수입해 오면 단순 조립에 그칠 수밖에 없는 만큼, 부품 제조 부문까지 지원해 현지에 배터리 전 생태계를 구축하겠다는 목표다.

한 관계자는 "배터리 부품 PLI 제도는 최종 승인 단계에 있다"며, "우리는 기업들이 완제품을 수입해 (인도에서) 마지막 단계의 공정만 수행한 뒤 인센티브를 청구하는 것을 원치 않는다. 인도 국내 제조와 공급망 구축을 장려하기 위해 자금 지원에는 관련 조건이 부과될 것"이라고 말했다.

이 당국자는 "배터리 부품 PLI 제도는 국내에 구축되고 있는 배터리 생산 능력을 보완할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

업계 추산에 따르면, 향후 약 223GWh 규모로 성장할 인도 배터리 생산능력을 지원하기 위해서는 2030년까지 20만 톤 이상의 음극재와 40만 톤 이상의 양극재가 필요할 전망이다.

전 세계적으로 첨단 배터리 생산능력이 확대됨에 따라 동박에 대한 수요도 증가하고 있다.

인도 국제구리협회(ICAI)의 배터리 공급망 국산화 보고서에 따르면, 현재 전 세계 동박 생산능력의 무려 80%를 중국 기업들이 차지하고 있고, 한국 기업들이 20%의 점유율로 그 뒤를 잇고 있는 것으로 나타났다.

인도 업계는 국내 제조를 지원하기 위해 수입 관세 감면도 요청한 상태다. 또 다른 당국자는 "관세 면제에 대한 결정은 아직 내려지지 않았다"고 말했다.

2026/27 회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 예산안에는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)용 리튬이온 셀 제조에 필요한 생산설비(자본재)에 대한 기본 관세 면제 연장 내용이 포함된 상태다.

hongwoori84@newspim.com