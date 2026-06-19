전북자치도, 전국 첫 농촌경제·사회서비스 활성화 계획 수립

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생활돌봄·복지서비스 강화 위한 4대 전략 12대 과제 추진

주민 주도 서비스체계 구축...찾아가는 복합지원 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 전국 광역자치단체 가운데 처음으로 농촌경제·사회서비스 활성화 계획을 수립하고 농촌 주민의 생활돌봄과 복지서비스 기반 확충에 나선다.

전북자치도는 '농촌경제·사회서비스 활성화 계획(2026~2028)'을 마련하고 고령화와 인구감소에 따른 농촌지역 서비스 공백 해소를 위한 종합대책을 추진한다고 19일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.19 lbs0964@newspim.com

이번 계획은 복지·의료·생활서비스 제공 기반이 약화되는 농촌 현실에 대응하고 주민이 체감할 수 있는 생활돌봄 체계를 구축하기 위해 수립됐다.

특히 농촌 공동체와 사회연대경제 조직이 직접 서비스 공급에 참여하는 지역 주도형 모델 구축에 초점을 맞췄다.

'농촌공동체가 만들고 지역사회가 채우는 기본이 되는 농촌사회'를 비전으로 내건 이번 계획은 보편적 생활 보장과 공간적 장벽 해소, 주민 주도력 강화 등 3대 목표 아래 4대 전략과 12개 중점과제로 구성됐다.

전북자치도는 우선 농촌돌봄농장과 생활돌봄공동체, 협동조합 등 다양한 서비스 제공 주체를 발굴·육성하고 생생마을만들기 사업과 연계한 생활돌봄 서비스 확대에 나설 계획이다.

주민 참여형 리빙랩 운영을 통해 지역 문제를 스스로 해결하는 기반도 강화한다.

또 농촌사회서비스 활동가를 체계적으로 양성하고 인적 네트워크를 확대한다. 교육훈련기관과 연계해 서비스 기획과 운영 인력을 육성하고 전문가와 청년, 도시민의 재능기부와 교류 참여도 활성화할 방침이다.

생활서비스 접근성 향상을 위한 이동형 지원체계 구축도 추진된다.

도는 '찾아가는 복합 이동서비스 전북행(行)' 사업을 통해 생필품 구매와 복지·의료 서비스를 결합한 순회 차량을 운영하고, 수요응답형 동행서비스 지원사업도 확대할 계획이다.

이와 함께 시·군 조례 제정과 지역계획 수립을 지원하고 부서·기관 간 협업체계 구축과 통합돌봄 정책 연계를 통해 현장 중심의 정책 추진 기반을 마련할 예정이다.

lbs0964@newspim.com