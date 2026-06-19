익산시, 여성친화 취업박람회 개최…22일 시청 다목적홀

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30개 기업 참여 채용상담·현장면접·맞춤형 취업지원 제공

이호선 교수 초청 특강 통해 AI시대 역량 강화 방안 제시

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 여성 구직자와 지역 기업을 연결하는 취업박람회를 열고 여성 일자리 확대에 나선다고 19일 밝혔다.

익산시는 익산여성새로일하기센터와 함께 오는 22일 오후 2시 시청 다목적홀에서 '2026 여성친화 취업박람회'를 개최한다.

여성친화 취업박람회 포스터[사진=익산시] 2026.06.19 lbs0964@newspim.com

이번 박람회는 여성 구직자에게 다양한 취업 정보를 제공하고 기업과의 연계를 통해 실질적인 취업 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

행사에는 하림과 삼양식품, 엔젤의료재단 등 30개 기업이 참여해 채용상담과 현장면접을 진행할 예정이다. 구직자들은 기업 인사담당자와 직접 만나 채용 정보를 확인하고 취업 가능성을 모색할 수 있다.

기업들은 현장면접 이후 추가 채용 절차를 진행할 예정으로 지역 여성 일자리 창출에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이와 함께 이력서 컨설팅과 지문적성검사, 타로 상담 등 다양한 부대행사도 운영돼 취업 준비를 지원한다.

특히 이호선 교수가 'AI 시대 적응력과 리더십'을 주제로 특강을 진행해 변화하는 사회환경에 필요한 역량과 진로 방향을 제시할 예정이다.

익산시는 이번 박람회를 계기로 여성 구직자의 취업 경쟁력을 높이고 경력단절여성의 노동시장 진입을 적극 지원한다는 방침이다.

또 지역 산업 수요에 맞춘 여성 일자리 발굴과 취업 지원 프로그램을 확대해 안정적인 경력 형성과 경제활동 참여를 뒷받침할 계획이다.

익산시 관계자는 "이번 박람회가 여성 구직자들에게 실질적인 취업 기회와 자신감을 제공하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 여성들의 안정적인 취업과 경제활동 참여 확대를 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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