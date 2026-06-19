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민형배 첫 타운홀미팅서 쓴소리…"보여주기 행사 그만해야"

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  • 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 19일 창조경제혁신센터에서 창업 분야 첫 타운홀미팅을 열었다
  • 참석자들은 인재 유출·산업별 지원 불균형·GPU 등 인프라 부족과 보여주기식 행사를 비판하며 현실적 지원을 요구했다
  • 민 당선인은 기업민원해결센터 설치를 예고하며 다음달 3일까지 7차례 타운홀미팅을 통해 정책 방향을 모색하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광주창조경제혁신센터서 기업인과 첫 상견례
지역 인재 유출, 창업 활성화 관련 의견 쏟아져

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 첫 타운홀미팅에서 지역 인재 유출과 기업 지원 정책의 사각지대 해소 등 다양한 의견이 쏟아졌다.

정치인의 전형적인 보여주기식 행사로 비춰진다며 민생 현장에서 시민 목소리를 청취하는 소통 방식이 필요하다는 지적도 나왔다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 19일 오전 광주 북구 소재 창조경제혁신센터에서 민형배 당선인의 전남광주대전환기획위원회 주최로 창업 분야 타운홀미팅이 열리고 있다. 2026.06.19 bless4ya@newspim.com

민형배 당선인의 인수위원회 '전남광주대전환기획위원회'는 19일 광주 북구 창조경제혁신센터에서 창업 분야 첫 타운홀미팅을 개최했다고 밝혔다.

이번 타운홀미팅은 민 당선인이 표방하는 '시민주권정부'의 일환으로 기획됐으며 주제는 '글로벌 100대 창업도시 함께 설계하다'로 정했다.

이날 행사장에서는 창업 관련 기관 및 종사자 등 200여명이 참석했다. 현장 질의 응답은 당초 30분간 진행될 예정이었으나 참여율이 높아 약 20분 연장됐다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 19일 오전 광주 북구 소재 창조경제혁신센터에서 창업 분야 타운홀미팅을 열고 인사말을 하고 있다. 2026.06.19 bless4ya@newspim.com

경기도에서 내려와 광주에서 창업을 했다는 시민 A씨는 "전남광주를 합하면 유학생이 1만명이 넘지만 많은 이들이 수도권으로 떠나고 있다"며 "경상북도의 경우 대학과 함께 취업과 정주 여건을 설계하는 모범적인 행정을 펼치고 있는 만큼 우리도 중장기적인 설계가 접근해야 하다"고 말했다.

김정석 컬리버 대표는 "어촌은 고령화 속도가 심각한데 반해 청년이 귀화해도 지원되는 창업 자금은 최대 3억원에 불과하다"며 "농업인에게는 5억원까지 융자해주고 매월 창업지원정책으로 수혜까지 받고 있다"며 산업 분야별 차등을 해소해야 한다고 제안했다.

GIST 교원 창업의 경험을 가진 시민 김모씨는 "AI 기업에 가장 절실하고 필요한 지원은 GPU 자원이다"며 "그러나 정부나 지자체에서 1년 단위로 끊어 GPU 자원을 빌려준 뒤 회수한다. 기업에서 프로젝트를 시행하다 보면 1년 이상의 기간이 소요될 수 있는데 행정 편의주의적인 접근으로 아쉬움이 크다"고 꼬집었다.

반려동물 유치원을 운영하는 이모씨는 "서구에 반려동물 공원이 조성되는 것으로 아는데, 300억원 이상을 투입하는 경기도와 대전에 비하면 초라한 규모"라며 "특별시 위상에 걸맞게 충분한 인프라를 갖춰야 한다"고 요구했다.

또다른 시민은 "기술·제조 창업하는 데 현실적으로 초기 투자 금액 장벽에 부딪친다"며 "유휴부지를 활용해 표준형 공장을 세우고, 초기 창업자들이 3~5년 정도 입주해 성장 여건을 갖춰줬으면 좋겠다"고 제언했다.

박시은 달구 대표는 "투자사에서 스타트업을 검증할 때 신랄하게 비판하지 않느냐"며 "지원 기관이나 행정에서 하는 행사에서도 마찬가지로 사전 검증이 필요하다. 공정한 자리 시스템을 만들어야지 오늘 같은 콘셉트의 행사는 바람직하지 않다"고 쓴소리를 냈다.

민 당선인은 "창업과 기업 활동에 필요한 각종 자문을 해주는 기업민원해결센터를 설치하려고 할 예정이고 이번 행사는 기업인과 만나는 상견례 성격이 강하다"며 "압도적 성장으로 나아가기 위한 어떤 정책이 필요할지 지속해서 살펴보겠다"고 말했다.

타운홀미팅은 다음달 3일까지 창업을 포함해 여성·노동·문화·서부·남부·동부권 등의 현안을 주제로 총 7차례 진행될 예정이다.

bless4ya@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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