KIAT, 발명진흥회와 중소기업 기술 보호·특허 경쟁력 강화 '맞손'

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국제공동R&D 수행기업 특허·분쟁대응 지원

해외 진출 과정 IP 협상·법률 자문·교육 제공

중소·중견기업 글로벌 시장진출 경쟁력 강화

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국산업기술진흥원(KIAT)과 한국발명진흥회(KIPA)가 해외 시장에 진출하는 국내 중소·중견기업의 기술 보호와 특허 경쟁력 강화를 위해 협력한다.

KIAT는 지난 18일 서울 발명진흥회 본사에서 발명진흥회와 국내 중소·중견기업의 지적재산권(IP) 역량 강화와 글로벌 성장 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 국제공동R&D 수행 과정에서 늘어나는 국내 기업의 IP 보호 수요에 대응하기 위해 마련됐다. 최근 기업들이 해외 기관과 공동 연구를 확대하면서 기술 보호와 특허 분쟁 대응의 중요성이 커지고 있다는 판단에서다.

협약에 따라 기업들은 국제공동R&D 수행 과정에서 IP 가이드라인 제공과 특허 전략 수립 지원은 물론, 해외 시장 진출 시 필요한 IP 관련 애로 해소 자문과 교육 등 맞춤형 지원을 받을 수 있게 된다.

양 기관은 ▲기술협력 과정의 IP 협상 및 법률 상담 지원 ▲IP 거래(수출·도입) 활성화 지원 ▲IP 관련 교육·세미나 개최 ▲IP 정보 제공 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 예정이다.

지난 18일 발명진흥회 본사에서 산업기술진흥원 및 발명진흥회 관계자들이 국내 중소·중견기업의 IP 역량 강화와 글로벌 성장 지원을 위한 MOU를 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=한국산업기술진흥원] 2026.06.17 gkdud9387@newspim.com

KIAT는 국제공동R&D 지원과 연계해 기업의 전략적 IP 대응 역량을 강화하고, KIPA는 IP 창출·보호 전문성을 바탕으로 기업의 분쟁 대응과 권리 보호를 지원할 계획이다.

양 기관은 이번 협약이 국내 중소·중견기업의 IP 애로를 해소하고 연구개발 성과를 보호·활용하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

전윤종 KIAT 원장은 "글로벌 IP 전략은 국내 기업이 국제공동R&D를 기반으로 해외 시장에 진출하는 과정에서 필수 요소"라며 "기업이 보유한 기술을 보호하고 해외 시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com