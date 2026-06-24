수요일·음력 5월 10일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 24일(수요일·음력 5월 10일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 법대로 승리하는 결과가 있겠다.
72년생 : 어려운 국면으로 진입하겠다.
84년생 : 하는 일마다 대박이 나겠다.
96년생 : 뜻한 바를 모두 이루어 내겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 준비한 만큼 결과가 좋겠다.
73년생 : 힘들다고 포기하면 전체가 무너지겠다.
85년생 : 굳건한 마음으로 이겨내야 하겠다.
97년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 무엇보다도 사람이 최우선이겠다.
74년생 : 재물 운세가 강하게 들어오겠다.
86년생 : 주변 사람을 조심해야 하겠다.
98년생 : 변화를 도모해야 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 조직을 최대한 활용해야 하겠다.
75년생 : 재물에 욕심을 내면 낭패를 당하겠다.
87년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
99년생 : 어렵던 일들이 좋은 일로 변하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 생각보다 하는 일이 많아지겠다.
76년생 : 즐거움이 배가되는 행운을 만나겠다.
88년생 : 이보다 더 좋을 수 없겠다.
00년생 : 술술 잘 풀려나가겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 신중하게 처신해야 하겠다.
77년생 : 생각보다 큰 이익이 들어오겠다.
89년생 : 날로 번성하는 일을 하겠다.
01년생 : 신중하고 꼼꼼하게 준비해야 하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 생각한 대로 취하는 것이 좋겠다.
78년생 : 오래된 꿈이 현실이 되겠다.
90년생 : 숙원사업이 해결되는 쾌거가 있겠다.
02년생 : 마음속에 사랑하는 사람이 가득하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 나쁜 징조가 보일 수 있겠다.
79년생 : 좋은 인연을 맺을 수 있겠다.
91년생 : 사업을 확장할 수 있겠다.
03년생 : 새로운 사랑이 다가올 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 풍성하게 결과를 얻겠다.
80년생 : 죽을 각오로 임하면 승산이 있겠다.
92년생 : 그동안 쌓아 온 실적 도움을 받겠다.
04년생 : 후회가 없는 사랑을 시작하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 신명이 나는 일이 많이 생기겠다.
81년생 : 큰 행운이 저 멀리서 다가오고 있겠다.
93년생 : 좋은 사람 만나 좋은 인연을 맺겠다.
05년생 : 문득 떠오른 사람이 실제로 다가오겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 사업이 확장일로에 있겠다.
82년생 : 시장으로부터 인정받아 성공하겠다.
94년생 : 거꾸로 생각해 보는 것도 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 새로운 사업을 시작할 수 있겠다.
83년생 : 걸어가다 보면 좋은 일이 생기겠다.
95년생 : 낙심은 금물이겠다. 마음을 내야 하겠다.